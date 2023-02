«Il a décidé de lancer une campagne (électorale)», Marchand répliquant à Villeneuve

Accusé par Claude Villeneuve d’agir en spectateur et de manquer de poids politique, Bruno Marchand a réfuté ces affirmations en bloc. Le maire de Québec a également dit constater que son adversaire politique s’est déjà lancé en campagne électorale.

« La différence entre M. Villeneuve et moi est très claire. M. Villeneuve veut être maire. Moi, ce que je veux, c’est construire et améliorer une Ville. On est complètement différents. On n’est pas du tout faits du même bois », a lâché le maire, jeudi, en impromptu de presse.

D’après lui, « ce que M. Villeneuve souhaite, c’est me plomber à tout moment et en tout lieu pour pouvoir, lui, être maire. Il a décidé de lancer une campagne et il a décidé qu’il n’avait plus le goût de travailler en collégialité ».

Des ponts rupturés

Dans l'édition de jeudi du Journal, le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, avait notamment pointé le contraste qui existe, selon lui, entre le maire Marchand et ses prédécesseurs à la mairie de Québec qui n'hésitaient pas à « sauter dans la mêlée ».

Sans surprise, M. Marchand ne partage pas cette analyse. « Les trois dernières années de M. Labeaume, qu’est-ce qui a été obtenu avec le gouvernement? À part des ponts qui ont été rupturés? (...) Qu’est-ce qui a été obtenu à faire des coups de gueule? », s’est demandé le maire Marchand.

L’importance du dosage

D’après lui, « ça prend des coups de gueule au bon moment. En ultime recours, on a besoin de venir mettre le poing sur la table. Mettre toujours le poing sur la table, c’est la meilleure façon de desservir une région ».

Dans sa façon de négocier avec le gouvernement, Bruno Marchand dit vouloir faire preuve de mesure et de « dosage » pour obtenir les meilleurs résultats pour la Municipalité.

« (Avec) ces gens-là, si on est toujours en train de critiquer et de gueuler, les citoyens de Québec vont être très mal servis desservis, a-t-il plaidé. L’argent va être investi ailleurs. Quand ça va bien avec des ministres - comme ça va bien avec de nombreux ministres présentement -, on n’a pas besoin de faire de coups de gueule. On n’a pas besoin de crier haut et fort ‘regardez comme je suis un extraordinaire sauveur’. »

Ainsi, « dans la mesure où les dossiers avancent, j’ai pas besoin de faire des coups de gueule », a-t-il ajouté en assurant ne pas non plus vouloir jouer au sauveur.

M. Villeneuve a réagi en niant être en campagne électorale pour le scrutin de 2025. « Je ne sais même pas si je vais être candidat. J’aimerais ça, mais la réalité c’est que je ne sais pas si je vais pouvoir », a-t-il soutenu.