Il se masturbe devant des femmes au hasard à Mirabel

Un individu qui cible des femmes au hasard à Mirabel pour se masturber devant elles ou pour leur faire des attouchements sexuels est activement recherché sur la Rive-Nord de Montréal.

Les premiers événements se seraient produits il y a quelques mois, mais les agressions et les gestes obscènes se seraient accentués dernièrement, selon nos informations.

Les incidents de nature sexuelle se sont déroulés dans le secteur de Saint-Canut, à Mirabel.

Chaque fois, le prédateur cible au hasard des femmes pendant qu’elles marchent. Dans certains cas, il saute sur elles pour se livrer à des attouchements, tandis qu’à d’autres occasions, il se masturbe devant elles.

Après avoir commis son crime, le suspect s'en va à pied.

Le suspect serait un Blanc âgé de 16 à 25 ans, mesurant entre 5 pieds 5 pouces et 6 pieds, et pesant entre 120 et 160 livres.

L’homme aurait les cheveux courts bruns et s’exprimerait en français.

Il aurait fait «plusieurs» victimes jusqu’à maintenant, en utilisant toujours le même modus operandi.

La police de Mirabel a d’ailleurs fait appel à la Sûreté du Québec dans ce dossier pour l’aider à retrouver l’auteur de ces agressions.