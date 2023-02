Impératif français prêche dans le désert

Les messages en faveur de la langue française de l’organisme Impératif français, qui jouent à la radio et à la télévision, donnent-ils des résultats ?

Je ne sais pas.

Le président d’Impératif français, Jean-Paul Perreault, me fait penser à Jean le Baptiste, le saint patron du Québec.

Car n’est-il pas en train de prêcher dans le désert ?

M. Perreault peut se consoler en se disant qu’il n’est pas seul dans ce cas, puisque moi aussi j’ai souvent l’impression de parler dans le vide !

À quoi bon ?

À quoi bon des messages pleins de fierté pour notre langue parlée par plus de 500 millions de locuteurs si, chez l’inerte Office québécois de la langue française, on se tourne les pouces ?

À quoi bon réclamer des services en français quand des compagnies québécoises fondées par de bons petits francophones portent des noms comme Firebarn ou Goodfood ?

À quoi bon parler d’impératif au sujet du français quand on a en place un gouvernement bleu pâle, plus blanc que bleu, dont le chef demeure inerte quand le Canada anglais le gifle ?

Qui peut qualifier le français d’impératif quand de futurs enseignants incapables de passer un test de maîtrise, au lieu de s’amender, réclament qu’on les dispense de cette épreuve ?

À quoi bon ce combat du Québec si la France se vautre dans une anglomanie délirante ?

Beau combat

Le français recule et l’indifférence augmente malgré les bons messages d’Impératif français parce que les gouvernements, sur cette question, font le mort ! Cela vaut pour la métropole de Valérie Plante, où le comité de francisation, avec Louise Harel, semble dans le coma depuis sa création il y a plus d’un an et demi.

Mais chez Impératif français, on se dit peut-être que le combat en vaut tout de même la peine, avec cette réplique de Cyrano de Bergerac : « On ne se bat pas dans l’espoir du succès ! Non, non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! »