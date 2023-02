La Caisse réduit ses intérêts dans plusieurs entreprises chinoises

Alors qu’il y a de plus en plus de tensions entre Pékin et l’Occident, la Caisse de dépôt et placement a réduit sa participation dans une vingtaine d’entreprises chinoises au cours de l’automne, a constaté Le Journal.

• À lire aussi: Hydro-Québec: l’ancien patron du présumé espion chinois se dit encore sous le choc

• À lire aussi: La guerre de l'Arctique: des investissements chinois risqués pour la sécurité nationale

À la fin septembre, la Caisse détenait des actions de 27 entreprises chinoises cotées en Bourse aux États-Unis. À la fin décembre, l’institution avait réduit ses intérêts dans 22 d’entre elles, soit 82 % du total. Elle s’est également retirée complètement d’une entreprise (la pharmaceutique Hutchmed) et est entrée au capital d’une autre (la financière Futu).

La Caisse a notamment vendu des actions de Baidu, le Google chinois (elle en a encore pour 4,8 millions $ US), du constructeur de voitures électriques Nio (participation restante de 2,6 M$ US) et du géant du commerce en ligne JD.com (6,1 M$ US).

À la fin de 2022, la Caisse détenait pour 94,2 M$ US d’actions dans des entreprises chinoises cotées aux États-Unis, contre 90,2 M$ US trois mois plus tôt. La hausse s’explique entre autres par la décision de l’institution de doubler ses intérêts dans l’entreprise de livraison ZTO Express (Cayman) pour les porter à 19 M$ US.

La Caisse est également actionnaire d’entreprises cotées uniquement à des Bourses chinoises, mais les transactions sur ces titres ne figurent pas dans le rapport qu’elle doit produire chaque trimestre à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Moins de technos

Dans le rapport que la Caisse a déposé à la SEC mardi, on apprend par ailleurs que l’institution a vendu des actions des géants technologiques américains Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) et Microsoft.

En revanche, elle a accru de 25 % sa présence au sein du constructeur automobile Tesla, dans lequel elle détenait une participation de 117 millions $ US à la fin décembre. Depuis le début de 2023, le titre a explosé de près de 100 % sur le Nasdaq.

Enfin, la Caisse a quitté l’actionnariat d’AvidXchange, une entreprise financière américaine dans laquelle elle avait investi 100 M$ US en 2017.