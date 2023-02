La désinformation dans l’équipe Trudeau

Durant la pandémie, Justin Trudeau se faisait un devoir de dénoncer la désinformation et les campagnes de peur, par exemple face aux vaccins. Il a maintenant un problème sur les bras. Sur la question linguistique, certains de ses députés de l’ouest de Montréal se sont à leur tour lancés à corps perdu dans la désinformation.

Le député de NDG-­Westmount, Marc Garneau, a véhiculé l’idée que la nouvelle Loi sur les langues officielles prévoyait la prépondérance de la Charte de la langue française sur la loi fédérale. Cela serait un crime de lèse-majesté, vu d’Ottawa.

Des journalistes ont détricoté l’affirmation­­­ de monsieur Garneau pour finir par comprendre qu’il s’attaquait à un amendement soumis par le Bloc, qui n’a même pas été jugé recevable. Donc un amendement qui n’est pas du tout inclus dans le projet de loi qu’il faudra voter en version finale. Pas fort d’agiter l’épouvantail d’un texte rejeté comme prétexte à sa dissidence.

Pas soignés ?

Cependant, l’entourloupette maladroite de Marc Garneau n’a aucune mesure avec le torrent de faussetés propagées par sa collègue, Emmanuella Lambropoulos. Celle-ci s’est appliquée à monter une histoire d’impossibilité de se faire soigner pour les personnes âgées qui ne parlent pas français.

Vous comprenez la logique. La vilaine loi 96 interdirait supposément au personnel de la santé de s’adresser aux malades dans une langue autre que le français. Des personnes vulnérables pourraient y voir compromise leur capacité d’être soignées. Le rôle du fédéral devant une telle cruauté n’est pas de collaborer avec les objectifs de la Charte de la langue française, mais plutôt de la contrecarrer. De la contrecarrer dans le but noble, héroïque, dis-je, de protéger une minorité opprimée.

Joli discours pour plaire à la minorité anglophone, à part le fait que tout est faux dès les prémisses. J’ai posé la question directement à une dirigeante du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ils ont un devoir de rendre les services en anglais. Aucune personne n’a vécu une impossibilité d’être soignée parce qu’elle ne parlait pas français.

Non seulement tout le personnel a le mandat d’offrir les services en anglais au besoin, mais cette cadre me dit qu’on s’efforce de le faire dans une soixantaine d’autres langues. Lorsque des patients, souvent plus âgés, ne maîtrisent ni l’anglais ni le français pour décrire leur situation de santé, on les accommode. L’établissement appelle en renfort un membre du personnel qui connaît la langue de cette personne, sinon, on fera appel à un interprète.

Chaos au caucus

Justin Trudeau a laissé la situation pourrir dans son caucus. Lui et ses principaux lieutenants québécois ont répété leur conviction que le français est en danger, qu’il doit être mieux protégé et que le fédéral doit y contribuer. Je leur donne le crédit pour cela.

Cependant, dans son caucus, Justin Trudeau a laissé des députés dire n’importe quoi. Même insinuer que l’anglais est en danger dans l’ouest de Montréal, c’est une fausseté évidente, de la désinformation.

D’abord, ils ont propagé n’importe quoi. Ensuite, ils veulent bloquer sa loi. Ça suffit.