La radio communautaire de Québec CKRL célèbre ses 50 ans

La plus ancienne radio communautaire francophone d’Amérique du Nord, CKRL 89,1 fête son 50e anniversaire de différentes façons dont une soirée festive aux allures de retrouvailles vendredi soir à l’Hôtel Château Laurier.

«Nous sommes fiers du chemin parcouru», affirme Dany Fortin, directeur général de CKRL depuis 2010.

Et pour cause! Depuis le 15 février 1973, date de mise en ondes de la station, des centaines d’artisans se sont succédé dans les studios pour faire vivre la mission de cette radio communautaire de Québec.

À ses débuts, CKRL était située à l’Université Laval. Après trois déménagements, l’organisme qui gère la station est maintenant propriétaire de ses studios sur la 3e Avenue, dans Limoilou. Le premier animateur sur les ondes de CKRL, Denys Lelièvre, est toujours actif derrière le micro.

Si la mission culturelle, communautaire et sociale, axée sur la découverte de nouveaux talents, est toujours le leitmotiv, plusieurs changements technologiques sont survenus au fil du temps.

Complexe G

«Ça reste une radio hertzienne, c’est sûr qu’on s’est adapté au fil des ans comme tous les autres médias, avec l’écoute en ligne et la balado diffusion», a dit M. Fortin.

L’antenne de CKRL, située sur le toit du complexe G, permet un rayonnement dans la grande région de Québec, incluant la rive-sud. Entre 60 000 et 70 000 auditeurs écoutent la programmation de CKRL chaque semaine, soutient le directeur général.

Selon M. Fortin, les radios communautaires ont toujours leur place en 2023 dans la jungle médiatique. Les radios communautaires sont souvent les seules présentes en région, fait-il observer. Leur place est également importante dans les centres urbains puisque les stations communautaires sont collées sur ce qui se fait localement, tant au niveau communautaire que culturel.

«La place de la radio communautaire est encore, sinon plus, grande aujourd’hui qu’elle ne l’était au départ.»

C’est sans compter le laboratoire qu’elle offre aux jeunes qui veulent faire carrière dans le métier.

«Il y a énormément de personnes qui sont passées par ici pour faire leurs armes justement et qui travaillent maintenant dans différents médias publics ou privés.»

Activités

Mercredi dernier, les auditeurs de CKRL ont pu entendre une programmation spéciale offerte en ondes pour souligner le 50e anniversaire. Toutefois, les activités ne sont pas terminées pusiqu’une soirée est organisée dès 17h, vendredi, le 17 février, à l’Hôtel Château Laurier, à l’attention des artisans, partenaires et auditeurs passés et actuels. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com à un coût progressif allant de 50$ à 150$. Un spectacle sera offert par Paule-Andrée et sa fille Lou-Adriane Cassidy. La soirée se poursuivra en compagnie Millimetrik. Discours et anecdotes sont bien sûr au programme.