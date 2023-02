Les agresseurs sexuels condamnés à faire du Netflix and chill

Imaginez une personne qui se réveille, se fait un bon café, fait sa toilette, chante sous la douche, allume sa télévision, commence à regarder son émission favorite en rafale sur Netflix en jouant sur son cellulaire, du matin au soir, le tout ponctué de siestes et de bons repas réconfortants.

Ce n’est pas le samedi d’un honnête travailleur qui se repose chez lui après une longue semaine de labeur, c’est le quotidien d’un agresseur sexuel reconnu coupable, qui purge «sa peine».

C’est ce que permet la loi C-5 introduite par les libéraux au nom de la réhabilitation. Pire encore, on avance que, certains groupes étant surreprésentés dans les prisons et pénitenciers, on préférait envoyer plus de personnes purger leur «peine» à la maison plutôt qu’ils viennent gonfler les statistiques carcérales.

C’est l’équivalent d’envoyer son enfant dans sa chambre jouer à la Xbox en guise de punition.

Il s’agit de crimes violents, de viols et d'agressions sexuelles qui marquent à jamais les victimes à qui on demande non seulement de dénoncer, mais aussi de se présenter au palais de justice, de subir des procès, de revivre, en témoignant, les effets du crime.

Quel message leur lance-t-on lorsqu’on envoie les criminels reconnus coupables faire du Netflix and chill?

On leur dit tout simplement que les statistiques détaillant le profil de la communauté carcérale sont plus importantes aux yeux du gouvernement que la lutte aux crimes violents.

On leur dit que la confiance des victimes d’agression sexuelle envers le système de justice n’est pas une considération gouvernementale.

On leur dit qu’elles ne comptent tout simplement pas. On a beau les «croire», les juges et jurys peuvent être convaincus hors de tout doute raisonnable de leurs témoignages, ce n’est pas grave. On va envoyer les coupables réfléchir et faire des introspections du confort de leur lazy-boy.

Le gouvernement fédéral devrait avoir honte.