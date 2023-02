Les pourvoyeurs veulent être consultés

Depuis plusieurs années, les pourvoyeurs qui opèrent des territoires de chasse et pêche partout au Québec sur des terres de la Couronne, selon certaines modalités précises, demandent au gouvernement d’être consultés avant que des coupes forestières soient faites sur leurs territoires.

Très souvent, sans qu’ils soient mis au courant ou encore avertis une fois que le mal est fait, ils voient une partie de leur territoire ravagée par des coupes forestières. Ils ont profité de la commission parlementaire sur le projet du gouvernement de développement durable 2023-2028 pour présenter un mémoire dans lequel ils ont demandé un aménagement durable des territoires forestiers.

« La Fédération des pourvoiries du Québec souhaite que les différentes pourvoiries bénéficient des conditions à même de leur permettre de contribuer à la protection du territoire québécois et de ses ressources et assurer que les générations futures puissent elles aussi venir découvrir la beauté et les richesses de leurs territoires, via les services des pourvoyeurs. La planification d’aménagement forestier durable par pourvoirie est le premier pas essentiel pour y parvenir », a déclaré le président du conseil d’administration de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), Bruno Caron.

L’IMPORTANCE DES POURVOIRIES

Le message ne peut être plus clair. Avant de couper sur les territoires des pourvoiries, il faudrait en discuter avec ces opérateurs de services qui offrent l’hébergement en plan américain et européen de même que les activités de plein air, chasse et pêche. Si le décor naturel est brisé, l’intérêt des visiteurs sera bien moindre pour des territoires handicapés.

Dans le cadre d’une étude faite pour le compte de la FPQ, on apprend que ce secteur compte à lui seul près de 920 000 nuitées en milieu naturel. Les visiteurs font un peu plus de 1 117 000 jours/activité. Les pourvoiries accueillent plus de 510 000 visiteurs chaque année. Leurs activités génèrent 131,2 millions $ en revenus directs et assurent environ 4200 emplois.

« Ces chiffres prouvent que les pourvoiries sont incontestablement un moteur économique important pour le Québec et ses régions », peut-on lire dans l’énoncé.

SAUVEGARDE ESSENTIELLE

Le président du CA, Bruno Caron, est allé plus loin dans sa présentation lors d’une consultation publique en commission parlementaire, en présentant le tableau suivant aux représentants gouvernementaux.

« Chaque visiteur se rendant en pourvoirie circule dans une ou plusieurs régions du Québec, où il consomme et crée des retombées économiques. Sans le moindre doute, les pourvoiries participent activement au développement économique des régions et contribuent au maintien de leur attractivité sur le plan touristique. Nous permettons donc aussi de faire connaître et découvrir nos régions, leurs différents attraits et même leur qualité de vie à plusieurs Québécois. »

C’est dans cet esprit de sauvegarde des pourvoiries et de la qualité des expériences qu’elles ont à offrir à leurs visiteurs que les pourvoiries demandent d’être partie prenante dans le dossier des aménagements forestiers. Chaque territoire possède ses spécificités.

Les pourvoyeurs assurent déjà la protection de la faune et de la flore de leurs territoires. Ce sont des spécialistes qui ont largement contribué à faire découvrir la nature québécoise au fil du temps. Les 330 pourvoiries membres de la Fédération doivent être impliquées dans tout ce qui se passe sur leur territoire. Ce sont des joueurs de premier plan.

EN BREF

ENCAN FAUNE DE LA FFQ

La 17e édition de l’encan faune de la Fondation de la faune du Québec a beaucoup à offrir encore cette année. Plus de 250 lots attendent que vous fassiez votre mise pour tenter de les remporter, à bon prix et sans taxes. Le lot principal est un bateau de pêche Princecraft Holiday 162 DLXM WS MAX 2023, équipé d’un moteur Mercury 60 CT ELTP quatre temps et d’une remorque. Vous trouverez aussi une offre variée d’équipements de pêche, de chasse et de plein air, sans oublier les nombreux forfaits par des pourvoiries, la Sépaq, les Zecs et plusieurs autres intervenants du milieu. Vous avez jusqu’au 23 février prochain, 13 h pour faire vos mises. Tous les profits seront investis dans le programme Pêche en herbe. Pour tenter votre chance, vous devez vous rendre sur le site : www.fondationdelafaune.qc.ca/aidez-la-faune/encan/.

DRAGONS DE LA RELÈVE

À la suite du succès remporté lors de la première édition en 2022, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ramène son programme de bourses spécial appelé les Dragons de la relève. L’objectif de ce projet est de stimuler la relève, autant parmi les adeptes de chasse et pêche que parmi les bénévoles. Les types de projets qui pourront être soumis sont des activités d’initiation à la chasse et à la pêche. Si la chose vous intéresse, vous avez jusqu’au 12 mars pour présenter un projet en vous rendant sur le site Dragons de la relève. Tous les détails liés aux modalités de participation et aux critères d’admissibilité s’y trouvent. Pour en savoir plus : 418 878-8999.