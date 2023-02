Les Remparts ont encore le meilleur sur l’Océanic

RIMOUSKI-Pour la 6e fois en autant de matchs cette saison, les Remparts de Québec ont le dessus sur l’Océanic de Rimouski, cette fois au compte de 5-3 ce jeudi soir au Bas-Saint-Laurent.

L’ex-Océanic Zachary Bolduc a dirigé l’offensive des vainqueurs avec deux buts. William Dumoulin a aussi un doublé dans une cause perdante. « Nous avons joué tout un match ce soir. J’ai adoré notre performance. C’était plus un match de 6-1 que de 5-3. J’avais prévenu les gars que l’Océanic sortirait fort en deuxième. Malgré tout, on ne sait jamais senti menacé », a analysé le pilote des Remparts, Patrick Roy.

« Nous avons accordé deux buts sur des couvertures négligées de la part de nos meilleurs éléments défensifs. Nos meilleurs joueurs défensifs terminent le match à -2 et à -3. Ils doivent croire un peu plus en eux, même contre des éléments de qualité comme ceux des Remparts. Donald Dufresne a monté Mathys Laurent sur notre deuxième paire de défenseurs en cours de match », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La première période aux Remparts

La première période a été à l’avantage des Remparts comme l’indique le chiffre des lancers de 14 contre 5. Les hommes de Patrick Roy ont marqué deux buts en 13 secondes en milieu d’engagement. James Malatesta (34e) a battu Patrik Hamrla entre les jambières, en avantage numérique pendant que Charles Savoie obstruait la vue du gardien de l’Océanic. Ensuite, Cam Thomson s’est retrouvé fin seul devant son ancien coéquipier qu’il a habilement déjoué.

L’Océanic est revenu en deuxième

L’Océanic a connu une bien meilleure deuxième période. Les hommes de Serge Beausoleil ont amorcé l’engagement en lion. Julien Béland (25e) a complété les efforts d’Alexandre Blais et de Luke Coughlin pour réduire l’écart à un but dès la 3e minute. Six minutes plus tard, William Dumoulin (20e) a profité d’une belle passe de l’ex-Remparts Xavier Filion pour s’amener seul devant William Rousseau qui a déjoué avec une feinte du revers. Pier-Olivier Roy (24e) a profité d’un revirement de l’Océanic en zone centrale pour redonner les devants 3-2 aux visiteurs.

Deux buts de Bolduc en troisième

Les Remparts ont doublé leur avance en début de troisième période lorsque Nicolas Savoie a repéré l’ex-Océanic Zachary Bolduc à l’embouchure du filet de l’Océanic. Dumoulin a réduit l’écart à un but à la suite d’un deuxième effort du défenseur Simon Maltais en zone adverse. Bolduc a marqué son 2e du match en fin de troisième période.

En bref

Maxim Coursol est blessé tandis que Cory MacGillivray, Spencer Gill, Alexandre Lefebvre et Shawn Pearson ont été laissés de côté dans le camp de l’Océanic.

L’Océanic recevra l’Armada de Blainville-Boisbriand vendredi tandis que les Remparts rendront visite à l’Armada dimanche.