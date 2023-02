Les Saveurs du Théâtre, une soirée qui fait jaser!

Photo fournie par RBC

La Fondation Sourdine revient pour une 23e année avec son événement unique mettant en lumière des jeunes de 4 à 17 ans qui vivent avec d’importants troubles de l’audition, de la parole et du langage, et ce, dans le cadre de la pièce de théâtre Ici, maintenant, ensemble ! spécialement écrite pour eux par l’auteure et metteuse en scène Amélie Plaisance, enseignante de théâtre à l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. La soirée, présentée le mercredi 10 mai au Théâtre Capitole par Québecor, en partenariat avec Lobe et Volvo de Québec, sera sous la présidence d’honneur de Nicolas Audet-Renoux (photo), vice-président régional à la RBC Banque Royale. Pour y prendre part ou y contribuer : sourdine.qc.ca, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Pour plus d’information : 418 263-5189, poste 236.

Le retour du Patro Lapin

Photo fournie par le Patro

La Patro Roc-Amadour annoncera ce matin, lors d’une conférence de presse, les grandes lignes des festivités entourant le 75e anniversaire de fondation du Patro et le retour d’une campagne de financement qui fut très populaire dans les années 1970-1980, avant de disparaître au tournant des années 1990, celle du Patro Lapin. L’inflation aidant, le Patro Lapin (fameux lapin en chocolat) – vendu 2,50 $ à une certaine époque (photo) – sera mis en vente au coût de 10 $, dès ce matin et jusqu’au 6 avril (Vendredi saint), avec la chance de gagner une voiture. Par ailleurs, une journée anniversaire, avec un dîner spécial et un spectacle, est prévue le 27 juin pour les 75 ans du Patro. D’autres détails suivront aujourd’hui.

Premier de quatre

Photo fournie par la Fondation de l’UL

L’architecte Étienne Bernier (photo) est l’un des quatre lauréats du prix Jeune diplômé 2023 décerné par la Fondation de l’Université Laval dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables. Primé en 2021 par l’Ordre des architectes du Québec, diplômé de la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design (FAAAD), M. Bernier est architecte associé et fondateur du bureau Agence spatiale. Plusieurs projets auxquels son équipe et lui ont collaboré au cours des dernières années leur ont valu de nombreuses distinctions.

Défi ski Leucan, 15 ans déjà

Photo fournie par Défi ski Leucan

Leucan Région Québec – l’association pour les enfants atteints de cancer et leur famille – annonce le retour du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Desjardins et prévu pour le samedi 25 mars, de 10 h à 20 h, à la Station touristique Stoneham. Seuls ou en équipe, les participants s’engagent à amasser 500 $ minimum pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Le Défi ski Leucan offre une nouveauté cette année : le volet corporatif ! Formez des équipes de quatre à huit personnes avec vos équipes de travail et amassez un minimum de 1500 $. Depuis 2009, le Défi ski Leucan de la Station touristique Stoneham a mobilisé près de 7000 skieurs et planchistes, lesquels ont amassé plus de deux millions pour la cause dans la région de Québec. Renseignements : defiski.com/fr. Sur la photo, Félix Séguin, descripteur principal des Canadiens de Montréal à TVA Sports et porte-parole du Défi ski Leucan pour une septième année.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicola Cortina (photo), gestionnaire du restaurant Michelangelo à Sainte-Foy, 75 ans... Luc Langevin, illusionniste et magicien né à Saint-Augustin-de-Desmaures, 38 ans... Bernard « Bernie » Laberge, directeur des programmes à Rythme FM 102.9, 46 ans... Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia (PQ) 48 ans... Marie-France Lambert, agente de communication à la municipalité de Shannon, 53 ans... John McEnroe, ex-joueur de tennis américain, 64 ans... Gilles Girard, chanteur soliste des Classels, 81 ans.

Disparus

Photo d’archives, AFP

Le 16 février 2016 : Boutros Boutros-Ghali (photo), 93 ans, ancien secrétaire général des Nations unies (1992 et 1996)... 2019 : Mario Chénart, 57 ans, auteur-compositeur-interprète originaire de Lauzon (Lévis)... 2018 : Gaston Naessens, 94 ans, biologiste controversé d’origine française... 2017 : George « The Animal » Steele, 79 ans, ancien lutteur professionnel WWE... 2015 : Lesley Gore, 68 ans, chanteuse américaine... 2013 : Lanier Greig, 64 ans, ancien membre de ZZ Top... 2013 : Tony Sheridan, 72 ans, guitariste et chanteur anglais... 2012 : Gary Carter, 57 ans, le meilleur receveur de l’histoire des Expos de Montréal... 2001 : Jean-Joffre Gourd, 84 ans, président fondateur de Radio Nord Communications... 1988 : Ti-Jean Carignan, 71 ans, considéré comme l’un des plus grands violoneux.