L’œil: un huis clos libérateur

L’œil est un huis clos entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui n’ont absolument rien en commun. Deux femmes que tout sépare et qui se rapprocheront, lentement et subtilement, à travers un dialogue autour de l’art, du corps, de la création, du désir et des violences cachées, subies et refoulées.

À l’affiche À Premier Acte jusqu’au 25 février, la création de la compagnie Vénus à vélo, écrite et mise en scène par Rosalie Cournoyer, raconte la rencontre entre Camille et Sophia.

En allant fermer l’atelier de son père, l’artiste Pierre Bordeleau, victime d’un malaise cardiaque, Camille découvre une jeune femme, Sophia, nue, dans l’atelier. Sophia est un modèle vivant pour le peintre. La surprise est totale.

Étudiante en histoire de l’art, Camille regarde Sophia de haut. Elle est mal à l’aise en présence de ce corps nu exposé devant elle. Elle juge que Sophia est exploitée par son père et que ça durera seulement un moment, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.

Sophia, qui aime être regardée, ne voit pas les choses de cette façon. Elle raconte son histoire et dévoile ce qui l’a amenée, un jour, à devenir un modèle vivant.

Maureen Roberge excelle dans ce segment. Elle livre, avec justesse, vulnéra-bilité et sensibilité, les détails de cet événement douloureux. Lentement, le regard que Camille pose sur Sophia change.

Nudité

À son tour, Sophia, interprétée par Marie-Ève Lussier Gariépy s’ouvre. Son père n’a jamais voulu la peindre. Elle était jalouse des autres femmes qu’il peignait. Les deux femmes dévoilent subtilement leurs secrets et se rapprochent.

L’œil s’intéresse aussi à la nudité et la place des femmes dans l’art. « Cinq pour cent des artistes sont des femmes, 85 % des nus peints sont des femmes », fait remarquer Camille.

L’œil aborde les relations entre femmes, les violences cachées, subies et refoulées, la survie et la nudité dans l’art. Cette nudité, elle est présente, dès les premières minutes et à la fin de la pièce de 90 minutes.

Maureen Roberge et Marie-Ève Lussier Gariépy offrent une solide performance sur les planches. Les deux actrices jouent de superbe façon les différents états de leurs personnages.

Ça coule et tout s’imbrique. Le texte de Rosalie Cournoyer est bien écrit. L’œil amène habilement le spectateur à se connecter avec les états et le vécu, bien exposés et bien joués, de Camille et Sophia.