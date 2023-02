«Marlowe»: à la recherche de François Arnaud...

Liam Neeson est le détective Philip Marlowe, Diane Kruger sa cliente et François Arnaud le mystérieux disparu aux trousses duquel se lance le duo.

Clare Cavendish (Diane Kruger) vient voir Marlowe (Liam Neeson) parce qu’elle a besoin d’aide. En effet, elle s’inquiète de la disparition de Nico Peterson (François Arnaud), son amant. Dans le Los Angeles de 1939, le détective né sous la plume du romancier Raymond Chandler il y a un siècle croise des personnages inquiétants – joués notamment par Alan Cumming, Danny Huston ou Jessica Lange – physiquement parfaite en mère de Diane Kruger.

Sur le papier, donc, tout est impeccable. Le scénario est écrit par William Monahan («Agents troubles») et adapté du roman «The Black-Eyed Blonde» de John Banville paru en 2014. Tout s’annonce prometteur, d’autant plus que la réalisation est assurée par Neil Jordan («Michael Collins» afin de se rappeler que Liam Neeson est un grand acteur). La brochette d’acteurs étant impressionnante, on se dit donc que le plaisir est assuré.

Malheureusement pas.

Dès les premières minutes, ce «Marlowe» s’avère peu digeste. Les acteurs surmaquillés et mal à l’aise dans la peau de leurs personnages déclamant leurs répliques comme sur la scène d’un théâtre, ça coince. Est-ce parce que Marlowe est désormais centenaire? Que l’ombre de Robert Mitchum ou d’Humphrey Bogart plane encore dans la mémoire des cinéphiles? Les dialogues articulés scolairement – et presque laborieusement – par Liam Neeson et ses comparses sentent malheureusement les boules à mites. Tout comme cette histoire qui n’en finit pas de finir, le déroulé incessant – 114 minutes au compteur quand même – des personnages n’ayant rien à dire, une enquête qui s’embourbe et une finale dont le seul intérêt est qu’elle signale le générique.