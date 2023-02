Nicolas Roy vante la profondeur des Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont marqué pas moins de 17 buts lors de leurs trois dernières victoires avant leur duel de jeudi soir, et Nicolas Roy attribue les succès du club à la profondeur de la formation.

Les Predators de Nashville et le Wild du Minnesota ont encaissé cinq buts face à l’équipe du Nevada, tandis que les Ducks d’Anaheim lui ont accordé sept filets. Lors de chacune de ces victoires, aucun joueur n’a réussi de doublé.

«C’est assez formidable, a lancé Roy, jeudi, à quelques heures d’un duel contre les Sharks de San Jose. Nous savons que nous avons beaucoup de profondeur à l’avant et même en défensive, alors c’est bien de voir que plusieurs joueurs différents peuvent marquer.»

Getty Images via AFP

Évidemment, cette contribution de tous est rendue possible en raison de la gestion des effectifs de Bruce Cassidy, qui fait rouler les trios sur la glace à part presque égale. Dimanche, par exemple, Michael Amadio a été l’attaquant le moins utilisé avec 10 min 30 s, tandis que Christopher Stephenson a passé un sommet de 17:44 sur la surface de jeu.

La tendance est vraie également en défense, avec une fourchette d’utilisation variant entre 18:30 et 22:58.

«Quand vous regardez les trios, et je crois que tout le monde joue à peu près le même temps de jeu. Bruce a confiance en toutes les combinaisons, et elles peuvent toutes marquer et avoir du succès offensivement, a fait valoir Roy. C’est une grosse part de notre groupe, alors espérons qu’on peut continuer de cette façon.»

Évidemment, certains joueurs joueront plus que d’autres un soir donné, mais le système de Cassidy permet une saine compétition qui s’avère payante jusqu’ici. En effet, les Knights sont en tête de la section Pacifique.

«Bien entendu, nous voulons nous pousser entre nous. Chaque soir, un trio se démarque, et nous jouons bien.»

Roy a jusqu’ici totalisé 10 buts et 23 points en 51 rencontres cette saison.