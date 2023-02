Olli Maatta a convaincu les Red Wings

Le défenseur Olli Maatta a fait sa place chez les Red Wings de Detroit, qui lui ont octroyé une prolongation de contrat de deux saisons, jeudi.

Le Finlandais touchera 6 millions $ au total pour la durée de cette entente.

Maatta pourra ainsi profiter d’un peu de stabilité, lui qui a porté les couleurs de quatre équipes en un peu plus de trois ans. Il avait accepté l’été dernier un pacte d’une campagne et de 2,25 millions $ avec les Wings.

Repêché par les Penguins de Pittsburgh en première ronde – 22e au total – lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2012, Maatta a connu sa meilleure saison en 2013-2014, soit sa première au sein du circuit. Il avait alors récolté neuf buts et 29 points. Ses succès hâtifs avaient convaincu Jim Rutherford de lui offrir un contrat de six ans et de 24,5 millions $. Il avait toutefois été échangé aux Blackhawks de Chicago, puis aux Kings de Los Angeles, avant la fin de celui-ci.

Cette saison, l’athlète de 28 ans a totalisé cinq buts et 17 points en 49 rencontres, montrant un différentiel de +5.