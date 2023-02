«On a encore beaucoup de pas à franchir»– Martin St-Louis

L’expression « match baromètre » est souvent galvaudée. Sauf que lorsqu’on se mesure à une formation qui a remporté 10 de ses 12 matchs précédents (10-1-1), l’occasion est bonne pour constater le chemin à parcourir avant d’aspirer aux grands honneurs.

• À lire aussi: Emporté par l’ouragan

• À lire aussi: Brind’Amour sur Kotkaniemi: «Je vois de la progression dans plusieurs aspects de son jeu»

« Tu vois qu’on a encore beaucoup de pas à franchir. Des équipes comme celle-là te font voir quel niveau tu dois atteindre. On va continuer de travailler pour essayer d’avancer. »

–Martin St-Louis

Pourtant, le Tricolore était dans le coup jusqu’au début de la troisième période. Puis, pour une raison difficile à expliquer, tout s’est écroulé.

« On est devenu complaisant. Une fois qu’ils ont marqué ce premier but, c’est comme si on avait levé le pied de l’accélérateur. »

–Michael Pezzetta

Membres de la quatrième unité, Pezzetta et Rem Pitlick ont uni leurs efforts pour un but, en plus de frapper à la porte à une autre occasion. Malheureusement, leurs efforts furent insuffisants.

« C’est une bonne équipe. Ils ont su profiter de leurs occasions de marquer. Ils ont effectué de bons jeux. Ils ont trouvé une façon de marquer des buts. »

–Rem Pitlick

Accompagnés par leur père depuis quelques jours, les joueurs des Hurricanes vivent une semaine bien spéciale. Seth Jarvis ne pouvait choisir un meilleur moment pour inscrire le premier tour du chapeau de sa carrière.

« C’est un sentiment incroyable. Mon père et mon frère sont arrivés hier (mercredi). Alors, ce tour du chapeau a une grande signification pour moi. J’ai rêvé souvent à ce genre de moment quand j’étais jeune. »

– Seth Jarvis