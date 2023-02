Plus d’argent pour le cinéma jeunesse

Des producteurs réclament une aide annuelle et récurrente de 12 millions de dollars au gouvernement Legault dans le but spécifique qu’au moins quatre films jeunesse québécois prennent l’affiche chaque année afin de faire contrepoids aux œuvres d’animation américaines.

Davantage de héros québécois devraient côtoyer la Reine des neiges, Shrek et les Minions dans les salles de cinéma québécoises, selon l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

L’octroi d’une enveloppe de 12 M$ dédiée au cinéma jeunesse à la SODEC, l’organisme chargé de distribuer les fonds aux producteurs de films, permettrait ainsi « de s’assurer que chaque saison, on retrouve un film québécois sur les écrans des salles de cinéma », avance l’association dans un mémoire adressé au ministère des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023-24.

En outre, cette somme assurerait « une alternative aux productions de Disney et Pixar et une proposition adéquate de sortie scolaire pour les élèves et leurs enseignants », soumet l’AQPM.

« Grande année »

Photo fournie par Carpe Diem Film&TV

En 2023, un nombre exceptionnel de trois films d’animation créés au Québec verront le jour, soit Katak, le brave béluga (24 février), Toupie et Binou, le film (11 août) et La Légende du papillon (22 septembre).

Photo fournie par Laurence Grandbois Bernard

En outre, le film Coco Ferme, tourné avec de vrais acteurs et qui s’adresse aussi à une clientèle familiale, atterrira dans les cinémas vendredi prochain.

Nancy Florence Savard

Tout cela est une conséquence directe d’un crédit de 6 millions de dollars non récurrent alloué par le gouvernement tout juste avant le déclenchement de la pandémie, en 2020, pour le développement et la production de films et séries d’animation, affirme la productrice de Katak, le brave béluga, Nancy Florence Savard.

Elle souhaite que le soutien financier soit répétitif.

« C’est une grande année pour le cinéma d’animation québécois. Les propriétaires de salles n’arrêtent pas de se plaindre. Ils veulent au moins un film jeunesse par trimestre. [...] On voudrait que ça perdure et qu’on soit capable d’offrir notre culture d’ici à nos enfants. »

Rayonnement

En plus de l’intérêt du marché local, les producteurs de films d’animation estiment qu’ils ont des arguments à faire valoir du côté du rayonnement international.

Par exemple, La guerre des tuques 3D a été vendu dans plus de 200 pays et a remporté huit prix en 22 participations à des festivals depuis son lancement en 2015, signale l’AQPM.

Sorti en 2021, Félix et le trésor de Morgäa a été vu dans plus de 170 territoires. « On vient de remporter le meilleur film d’animation en Inde, il y a quelques semaines. Nous faisons encore des festivals deux ans après la sortie », dit sa productrice, Nancy Florence Savard.