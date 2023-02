Plus de privé en santé, une bonne chose pour la fille de Jean Charest ?

Les efforts de Jean Charest pour convaincre l’État québécois de recourir à plus de privé en santé pourraient bénéficier à une firme pour laquelle sa fille œuvre en tant que lobbyiste depuis plusieurs années.

« Il est temps d’envisager un rôle accru du privé tout en assurant l’accès à un système de santé universel », a plaidé l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, hier dans un message publié sur un réseau social, en réaction à l’entente entre le fédéral et les provinces sur les transferts en santé.

Or, sa fille, Alexandra Dionne Charest, a un mandat actif pour la firme de télémédecine Dialogue, détenue en partie par Sun Life, White Star Capital et la famille Desmarais.

Dans son mandat, Alexandra Dionne Charest souligne faire des « démarches concernant la pérennisation du remboursement de la télémédecine ».

Fonds publics

Au registre, on mentionne que Dialogue a reçu entre 512 057 $ et 601 693,22 $ de financement public du ministère de l’Économie et de l’Innovation et plus de 400 000 $ d’Investissement Québec.

En entrevue au Journal en avril dernier, le PDG de Dialogue, Cherif Habib, avait confirmé être en discussion avec le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Il n’y a aucun danger que ça prenne la place du public. On est dans une société dans laquelle le système de santé est universel et public », avait-il insisté lorsque questionné par Le Journal.

Jean Charest et Alexandra Dionne Charest n’ont pas répondu, hier, à nos demandes d’entrevue.

–Avec la collaboration de Philippe Langlois