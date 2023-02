Retour de la neige et du froid dès jeudi soir au Québec

Les Québécois devraient profiter du relatif beau temps prévu jeudi matin, avant le retour de la neige et même du froid en raison d’un système dépressionnaire en route vers la province.

Selon Environnement Canada, la neige devrait commencer à tomber en soirée pour laisser au sol des accumulations de 5 à 10 centimètres, voire 15 centimètres par endroits, sur plusieurs secteurs du Québec, avec des vents forts par moments notamment dans le sud.

Une alternance de soleil et de nuages caractérisera le début de journée dans les secteurs du sud de la province où les températures seront globalement au-dessus des normales de saison, à l’exemple de Montréal où il fera 5 degrés au thermomètre.

Les nuages seront en revanche plus présents dans le centre de la province avec quelques averses à Québec et en Beauce, tandis que dans les secteurs un peu plus au nord, la pluie se changera en neige accompagnée de poudrerie en soirée, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans l’est de la province, la pluie intermittente et de la faible neige par endroits devraient cesser à la mi-journée, mais l’ennuagement persistera durant la soirée où il fera relativement plus froid, puisque les températures seront à la baisse.