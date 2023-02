Rihanna au Super Bowl: bond de 140 % de l’écoute de ses chansons

Rihanna a pleinement profité de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl pour gonfler ses statistiques sur les plateformes d’écoute musicale en ligne.

Selon les données de la firme Luminate fournies au magazine Billboard, l’écoute en ligne des chansons de la vedette de la Barbade ont bondi de 140 % depuis dimanche soir.

Dimanche et lundi, ses chansons recensées ont totalisé 62,2 millions d’écoutes, comparativement à 25,8 millions pour les journées de vendredi et samedi.

AFP

La hausse est encore plus significative si on calcule uniquement les écoutes des titres entendus durant son spectacle au Super Bowl. Ceux-ci étaient en hausse de 219,6 % dimanche et lundi, Umbrella et Diamonds étant les plus populaires du lot.

Depuis une semaine, Rihanna occupe beaucoup d’espace dans les médias. Sa décision d’annoncer sa seconde grossesse durant son spectacle a défrayé les manchettes. Ensuite, mercredi, le magazine British Vogue a publié des photos de Rihanna, son amoureux et leur bébé qui ont fait sensation sur le web.