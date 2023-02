Rotterdam: Auger-Aliassime accède au 3e tour

ROTTERDAM | Moins efficace au service, avec un taux de réussite de première balle de seulement 50%, Félix Auger-Aliassime a néanmoins atteint la 3e ronde du ABN Amro Open. Il a remporté une victoire ce matin en deux manches de 6-4 et 6-3 face au Français Grégoire Barrère.

En plein contrôle et servant pour le premier set à 5-3, le 3e favori a été brisé pour la première fois du tournoi, mais il a immédiatement répliqué en faisant subir la même médecine à celui qui avait atteint le tableau principal par la ronde des qualifications.

En deuxième manche, Auger-Aliassime a effacé une balle de bris au 5e jeu avant de briser son adversaire au 8e pour filer vers la victoire, sa 11e en 12 parties à ses deux dernières présences à Rotterdam.

«Je n’ai pas joué à mon plus grand niveau ou disputé le match le plus brillant, a convenu Auger-Aliassime, mais c’est très bien mentalement d’avoir été en mesure de trouver des solutions et d’être resté calme lors des moments chauds au deuxième set. J’ai trouvé une zone de sérénité.»

Auger-Aliassime s’en voulait pour le bris de service, mais il a bien rebondi. «J’ai connu un très mauvais jeu à 5-3, a-t-il résumé. J’ai commis une double faute en partant, deux erreurs directes et une autre double faute pour terminer. Tout s’est passé très vite, mais j’ai réussi à rebondir tout de suite. C’est une de mes forces de conclure quand je sers pour le set ou le match, mais ça arrive à tout le monde.»