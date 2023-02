Sophie Fouron, une animatrice à part!

Elle, c’est une animatrice à part ; lui, c’était un cardiologue singulier.

Le docteur Jean-Claude Fouron, cardiologue pour enfants, est mort l’automne dernier à l’âge de 88 ans. Né aux Cayes, en Haïti, il s’était installé à Montréal après l’obtention de son diplôme de médecine de l’Université d’État d’Haïti. Il a fait toute sa carrière professionnelle à l’hôpital Sainte-Justine et 58 ans de sa vie avec Pierrette Bienvenue, une Québécoise pure laine.

C’est de cette union mixte qu’est née Sophie Fouron. J’ai trouvé cette animatrice sur le tard avec la série d’émissions Chacun son île à la chaîne TV5. Pendant les quatre saisons de la diffusion, j’ai découvert une dizaine d’îles que je ne connaissais que de nom, quelques-unes que j’avais visitées et d’autres qui m’étaient tout à fait étrangères. J’ai surtout fait connaissance de peuples insulaires avec une femme curieuse, débonnaire et sans préjugés. Si ouverte au monde qu’elle en est contagieuse.

Tout au long de la série, j’étais convaincu que cette animatrice volubile transpirant l’empathie par tous ses pores était originaire de quelque « département outremer », comme les Français désignent les anciennes colonies qu’il leur reste.

C’est juste lorsque Sophie Fouron a commencé à « tenir salon », encore à TV5, que j’ai appris qu’elle est québécoise. Mais pas n’importe laquelle, de ces Québécois métissés qui ont grandi en puisant à deux sources différentes. Ils sont plus nombreux qu’on l’imagine.

ELLE A UN DON RARE

Comment ne pas attribuer au climat particulier qu’avaient établi à la maison le docteur Jean-Claude et sa femme Pierrette l’aisance inouïe de leur fille Sophie ? Qu’elle se retrouve avec des femmes hassidiques, un artiste afghan ou une coiffeuse colombienne, elle est comme un poisson dans l’eau. Je n’ai jamais vu à la télévision d’invités aussi improbables se confier de façon si confiante tout en parlant de choses si intimes. Il faut que Sophie Fouron ait un don rare pour délier ainsi des langues qui restent habituellement muettes.

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. Chez les Fouron, on avait un sens profond de la famille, une réelle notion du devoir, une grande ouverture à l’autre et un bon sens de l’humour.

Malgré sa renommée internationale comme chercheur, malgré tous les honneurs qu’on lui avait décernés – officier de l’Ordre du Québec et de l’Ordre du Canada, commandeur de l’Ordre de Montréal, etc. –, le docteur Fouron était d’une modestie exemplaire et d’un respect à toute épreuve. On m’a même assuré qu’il vouvoyait son chien !

UN CONCEPT À ELLE SEULE

Toutes ces qualités, le père les a transmises à sa fille qui s’en autorise aujourd’hui pour entrer en relation avec les dizaines de nouveaux Québécois à qui elle donne la parole. Elle en fait les vedettes de

Tenir salon, une série qu’on ne se lasse pas de regarder et qui dévoile aux quatre coins de la grande région métropolitaine des îlots dont on ne soupçonnait même pas l’existence.

En plus de cette série, Sophie Fouron en anime une autre depuis la fin de janvier, La vie est un carnaval, diffusée également sur TV5. Comme dans toutes ses séries, Sophie Fouron parle de tout et de rien, accueille des invités d’origines diverses, parcourt des territoires tabous sans qu’on en ressente le moindre malaise. Sans qu’on cesse de s’amuser.

Tenir salon et La vie est un carnaval font la preuve que Sophie Fouron n’est pas seulement une animatrice, c’est un concept de télévision à elle seule !