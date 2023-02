Spectacle de Thomas Rhett: une décennie de numéros 1 débarque au Centre Bell

Thomas Rhett garde un souvenir impérissable de son premier passage à Montréal, en 2019. « Dès que j’ai mis le pied hors de la scène, je me suis dit qu’il fallait absolument que j’y revienne le plus vite possible », confie-t-il. La pandémie l’aura forcé à patienter plus longtemps que souhaité, mais l’icône du country américain s’apprête enfin à renouer avec ses fans, au Centre Bell, le vendredi 24 février.

« Bonjour, c’est Thomas Rhett. Comment ça va ? » lance le chanteur dans un français impeccable.

Dès qu’on lui fait remarquer la qualité de son élocution, un rire gêné se fait entendre au bout du fil.

« Ah, c’est gentil, mais je ne suis pas vraiment d’accord ! Mes leçons de français datent de la septième année. Mais je vais me pratiquer avant de venir à Montréal », promet-il, cette fois dans la langue de Shakespeare.

La langue, on le réalise rapidement, est d’une grande importance pour le chanteur originaire de la Géorgie, aux États-Unis. Elle l’est d’ailleurs d’autant plus depuis son dernier passage à Montréal, où il a lancé sa tournée Very Hot Summer en 2019. Thomas Rhett se souvient avoir longtemps craint que la barrière linguistique n’amenuise sa connexion avec le public québécois.

« J’avais déjà joué un peu partout dans le monde. Mais c’était la première fois que j’arrivais dans un marché où la majorité des gens parlaient une autre langue que l’anglais. J’étais incroyablement nerveux », se souvient-il.

« Le stress a complètement disparu en coulisses, durant mes premières parties. Je voyais à quel point les gens dans la salle étaient connectés aux artistes qui me précédaient sur scène. C’est à ce moment que j’ai réalisé toute la force de la musique pour faire tomber les barrières », poursuit-il.

Bien entouré

C’est donc avec sa pléiade de hits – et quelques phrases en français – dans ses valises que Thomas Rhett renouera avec ses fans montréalais cette semaine. Le chanteur a tout récemment repris sa tournée Bring the Bar to You, amorcée l’été dernier, pour une série de concerts en sol canadien.

À quoi s’attendre du concert au Centre Bell vendredi ? Le titre donne un bon indice de l’ambiance à prévoir, avance Thomas Rhett. Car son but ultime est de recréer l’effervescence d’une grande fête dans un bar, et ce, pendant plus de trois heures grâce à la présence ses artistes invités, Jordan Davis et Kameron Marlowe.

« Je veux que ce soit fou, que les gens crient et chantent avec nous, qu’ils fassent la fête comme je sais que les Montréalais en sont capables », résume-t-il.

Tout pour « toucher les gens »

Il faut dire que le chanteur a l’embarras du choix pour bâtir le programme de sa soirée. Car outre les chansons de son dernier album – Where We Started, paru l’an dernier – Thomas Rhett compte pas moins de 20 titres ayant trôné au sommet des palmarès américains au cours de la dernière décennie. Un exploit dont il est évidemment fier... mais qu’il aborde avec une grande – et rafraîchissante – humilité.

« Je me souviens de mes débuts, où je me disais que ce serait tellement cool d’avoir un numéro 1 ! Et maintenant, 10 ans plus tard, j’en ai eu 20. C’est complètement surréel », souffle-t-il.

« Mais d’un autre côté, il ne faut pas s’arrêter simplement à ça ni laisser ces chiffres dicter notre approche. Évidemment, c’est un privilège d’avoir une pièce au top du palmarès. Je ne peux pas le nier. Mais le plus important pour moi, c’est d’écrire des chansons qui vont aller droit au cœur des gens. Savoir que j’ai touché des gens avec ma musique, ça vaut beaucoup plus qu’un numéro 1 à mes yeux », confie-t-il.

La tournée Bring the Bar to You s’arrêtera au Centre Bell le vendredi 24 février.