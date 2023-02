Voici pourquoi on s’ennuie autant des Nordiques de Québec

Nordiques, comme quelque chose qui vient de l’hémisphère nord, du froid polaire. Adulés par des centaines de milliers de Québécois et détestés par les partisans du Canadien de Montréal, les joueurs des Nordiques de Québec ont su captiver et susciter une des plus belles rivalités de l’histoire du hockey. Alors que la saison de hockey bat son plein et que ce sport est une véritable religion chez nous, voici l’histoire de ce club dont les Québécois s’ennuient toujours autant, des années après son déménagement vers les États-Unis.

On se souvient surtout des Nordiques de l’époque de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais à l’origine, en 1972, le club est une concession d’une autre ligue concurrente, l’Association mondiale de hockey (AMH).

Pour rehausser le niveau de jeu de leur nouvelle ligue, les équipes de l’AMH sortent leurs chéquiers pour recruter des vétérans de la LNH.

Les Nordiques ne font pas exception à la règle et mettront sous contrat le défenseur Jean-Claude Tremblay, un ancien du Canadien.

Tremblay devient rapidement le pilier de la défensive de cette nouvelle équipe de la Vieille Capitale.

Doucement, nos Nordiques prendront du poil de la bête en allant chercher du renfort, dont Réal « Buddy » Cloutier et le prolifique ailier gauche Marc Tardif.

Le moment le plus spectaculaire de la jeune équipe des Nordiques au sein de cette association-là est sans aucun doute sa conquête de la coupe Avco en 1977.

En fait, au printemps de 1977, on peut affirmer que les amateurs, autant à Québec (AMH) qu’à Montréal (LNH), ont été choyés par ces deux grandes puissances du monde du hockey chacune dans leur ligue respective.

Photo d'archives

DANS LA LNH

Deux ans après, sous la direction de Marcel Aubut, les Nordiques participent à la fusion de l’AMH et de la LNH.

En effet, à la fin du mois de mars 1979, après une série de négociations intensives, les Nordiques de Québec, les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton et les Whalers de la Nouvelle-Angleterre intègrent finalement la LNH.

Après presque 60 ans d’absence dans la prestigieuse ligue à la suite du départ des Bulldogs de Québec, les amateurs de hockey de la ville sont évidemment comblés de joie.

Même si les débuts de l’équipe fleurdelisée dans la grande ligue sont difficiles, des joueurs comme Marc Tardif, Réal Cloutier et le jeune Michel Goulet représentent l’espoir, mais l’équipe aura besoin d’aide pour vaincre le Canadien et se tailler une place dans le cœur des Québécois.

Photo d'archives

Les Nordiques se démarquent alors avec l’embauche de talentueux joueurs tchécoslovaques, des athlètes qui doivent faire défection au risque de leur vie pour se joindre aux Nordiques.

C’est ainsi que les frères Peter, Anton et plus tard Marian Stastny grossissent les rangs de l’équipe québécoise et ouvrent la porte à une longue lignée de bons hockeyeurs qui traverseront le rideau de fer pour venir jouer en Amérique du Nord.

Les Nordiques attirent les foules et leurs nombreux partisans portent fièrement leurs couleurs.

Parmi ces admirateurs, mentionnons le charismatique chef huron-wendat Max Gros-Louis, présent à chacune des parties locales avec son tam-tam pour déconcentrer l’adversaire à des moments stratégiques.

Après plusieurs belles performances en saison régulière et lors des séries de fin de saison, les Nordiques gagnent finalement leur premier championnat de section de la saison régulière en 1986.

Photo d’archives

LA RIVALITÉ AVEC MONTRÉAL

L’opposition entre Québec et Montréal trouve ses racines à l’époque de la Nouvelle-France, mais avec l’arrivée des Nordiques, c’est enfin l’occasion pour les deux grandes villes de s’affronter dans tous les sens du mot.

La rivalité entre le Canadien et les Nordiques est unique et beaucoup plus intense que ce que l’on observe dans d’autres marchés de proximité comme les Rangers et les Islanders de New York ou entre les villes de Calgary et d’Edmonton.

L’entrée en scène des Nordiques concorde avec l’élimination rapide du Canadien en séries éliminatoires et la fameuse controverse sur la sélection plus que douteuse des Glorieux au repêchage de 1980 quand on préfère Doug Wickenheiser au Québécois Denis Savard.

L'ÉQUIPE DES FRANCOPHONES

Puis, l’équipe au fleurdelisé surprend avec sa formidable performance aux éliminatoires de 1982.

Il n’en faut pas plus pour enrager les partisans du club montréalais.

L’équipe de Québec deviendra celle des Québécois francophones et celle de Montréal, le club de l’establishment souvent anglophone.

Cette rivalité sera à son paroxysme lors des deux violentes bagarres générales du Vendredi saint (20 avril 1984) au Forum de Montréal, bagarres qui totaliseront plus de 250 minutes de pénalité aux joueurs des deux formations.

Puis, au repêchage de la LNH de 1991 à Buffalo, les Nordiques sélectionnent au premier rang le jeune espoir Eric Lindros.

Cependant, le grand Lindros (6 pieds 4 pouces et 230 livres) refuse de jouer pour l’équipe de Québec.

Au Québec, l’affaire devient rapidement politique. Après de longues négociations, les Nordiques laissent les droits qu’ils ont sur Lindros et l’échangent aux Flyers de Philadelphie contre six joueurs, deux choix au repêchage et 15 millions de dollars. Dans la foulée de cet échange, les Nordiques deviennent des concurrents de taille dans la section Atlantique de la LNH.

Photo d'archives

LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Le 21 janvier 1995, lorsque la saison 1994-1995 débute après un long lock-out, les joueurs des Nordiques sont dominants sur la glace.

L’équipe remporte même 12 de ses 13 premiers matchs. Elle gagne cette année-là le championnat de sa section, mais est éliminée des séries éliminatoires dès le premier tour.

Malgré les succès de l’équipe, il apparaît avec évidence pour la direction des Nordiques que le petit marché de Québec est de moins en moins viable financièrement pour assurer l’avenir de la franchise.

Au milieu des années 90, l’équipe évolue dans un des plus vieux amphithéâtres en Amérique du Nord et la croissance constante des salaires rend presque impossible le fait d’arriver sur le plan financier.

Le 25 mai 1995, le président des Nordiques, Marcel Aubut, annonce la vente des Nordiques au groupe américain Comsat Video pour la somme de 75 millions de dollars américains.

Après 23 saisons à Québec, l’aventure se termine abruptement, mettant fin à la belle histoire d’amour entre la ville et l’équipe de hockey.

Le club est relocalisé à Denver au Colorado et change de nom pour l’Avalanche dès la saison 1995-1996.

Ironiquement, c’est sous ce nouveau nom que, dès leur première campagne, les joueurs de l’équipe vont finalement remporter les séries éliminatoires et soulever la Coupe Stanley.

Depuis ce départ, les plus fervents partisans rêvent de revoir une équipe évoluer à Québec portant fièrement le nom des Nordiques. Rien de tel pour raviver cette légendaire rivalité !