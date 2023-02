ACEF Rive-Sud devient Espace Finances

Photo fournie par Espace Finances

Connu depuis 35 ans sous le vocable d’ACEF Rive-Sud de Québec, l’organisation à but non lucratif d’aide, d’éducation et d’intervention dans les domaines du budget, de l’endettement et de la consommation de Lévis, qui se consacre également à la défense des droits des consommateurs et des locataires, change de nom pour celui d’Espace Finances. C’est lors d’une rencontre de presse, en présence de partenaires et amis, que Céline Bernier et Édith St-Hilaire (photo), respectivement présidente du conseil d’administration et directrice d’Espace Finances, ont présenté le nouveau nom de l’organisation et sa nouvelle signature. Espace Finances déploie son expertise et ses services à toute la population sans égard au revenu, à l’âge, à l’état civil ou à tout autre motif discriminant, et ce, sur un vaste territoire comprenant, Lévis, Bellechasse, Lotbinière, L’Islet et Montmagny. Renseignements : espacefinances.ca. Sur la photo de gauche à droite : Amélie Landry, conseillère municipale à la Ville de Lévis ; Édith St-Hilaire et Céline Bernier.

3,55 M$ pour 355 ans d’excellence dans l’enseignement...

La Fondation du Collège François-de-Laval (CFDL) a lancé, le 6 février, une ambitieuse campagne de financement à l’occasion du 355e anniversaire de l’établissement d’enseignement du Vieux-Québec. La campagne vise à amasser 3,55 M$ pour assurer la continuité de sa mission d’excellence auprès des élèves issus de tous les milieux. Pierre Rivard, président de la campagne et diplômé de la promotion 1974, compte sur l’implication des tous les anciennes et anciens et amis de l’institution du Vieux-Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Belleau et Vincent Goulet (administrateurs du CA Fondation), William Guay (à l’arrière, membre du comité des bourses Fondation), Marc Boulanger (DG du CFDL), Véronique Hébert (DG de la Fondation), Guy Lachance et Stéphany Alexia Dubeau (administrateurs du CA Fondation et membres du cabinet de campagne), Pierre Rivard (président du cabinet de campagne et administrateur du CA Fondation), Christian Côté (président du CA de la Fondation), Martin Jacques (VP CA du Collège) et Philippe Leclerc (président CA du Collège). D’autres enseignements sur la campagne : https://collegefdl.ca/fondation/

Bonne fête encore CKRL

Artisans, partenaires et auditeurs sont conviés à une soirée festive ce soir, dès 17 h, à l’Hôtel Château Laurier de Québec afin de souligner le 50e anniversaire de CKRL FM, 89,1, première radio communautaire de langue française au monde et la plus ancienne radio communautaire francophone d’Amérique du Nord. La soirée sera animée notamment par des prestations de Paule-Andrée et Lou-Adriane Cassidy ainsi que de Millimetrik. Denys Lelièvre fut la première voix entendue sur les ondes de CKRL le 15 février 1973 et il est un artisan toujours actif à CKRL. https://www.ckrl.qc.ca/

Anniversaires

Ed Sheeran (photo), auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique, 32 ans... Alex Nevsky, né Alexandre Parent, auteur-compositeur-interprète québécois, 37 ans... Marianne St-Gelais, ex-patineuse de vitesse québécoise sur courte piste, 33 ans... Paris Hilton, animatrice, une des héritières de l’empire Hilton, 42 ans... Luc Robitaille, président des opérations commerciales des Kings de Los Angeles (LNH) 57 ans... Michael Jordan, ex-joueur de la NBA (1984-2003), 60 ans... Louis-Georges Girard, comédien et acteur, 68 ans... Rene Russo, actrice américaine, 68 ans... Serge Cloutier, ex-journaliste sportif de Québec, mais installé au Saguenay depuis 35 ans, 75 ans.

Disparus

Le 17 février 2022 : Marc Hamilton (photo de gauche) 78 ans, chanteur québécois né à Matane et surtout connu pour sa célèbre chanson Comme j’ai toujours envie d’aimer sortie en 1970... 2022 : François Ricard (photo de droite), 74 ans, essayiste, éditeur et professeur de littérature québécoise... 2021 : Gene Summers, 82 ans, chanteur et compositeur américain de rock ‘n’ roll et de rockabilly... 2020 : Georges Villeneuve, 97 ans, notaire, député fédéral de Roberval de 1953 à 1958 et maire de Mistassini de 1961 à 1968... 2020 : Larry Tesler, 74 ans, informaticien américain qui avait conçu les fonctions copier-coller dans les années 1970... 2016 : Tony Phillips, 56 ans ex-joueur américain de baseball... 2014 : Joe Bell, 90 ans, a joué une soixante de matchs dans la LNH (Rangers) dans les années 1940... 2011 : Ricky Bell, 36 ans, vétéran de six saisons dans la LCF, dont deux avec les Alouettes... 2007 : Alice Simard-Bouchard, 95 ans, mère de Lucien Bouchard.