Ça coûte cher de vivre seul: voici quelques trucs pour alléger la facture

Alors que 19 % des Québécois habitent seuls – un record au Canada –, le fait de ne pas pouvoir partager les dépenses pèse lourd sur le budget. États des lieux et conseils pour alléger la facture de la vie en solo.

Si vivre seul a de bons côtés, cela a aussi un prix, car on ne peut pas partager le fardeau financier avec quelqu'un d'autre. Il faut donc assumer la totalité des dépenses fixes – loyer, électricité, assurances, etc. –, mais également se nourrir et se vêtir.

Le gouvernement établit que le seuil du faible revenu pour une personne vivant seule, fondé sur la moyenne canadienne du coût de la vie, est de 2355 $ par mois. Pour un couple, on parle de 2931 $, soit à peine 600 $ de plus. Autrement dit, toutes proportions gardées, le poids est plus lourd quand on vit seul.

Tout est plus cher

Un avis que partage Lucie Dal Molin, conseillère budgétaire à l’ACEF de l’Est de Montréal.

«On ne peut pas partager la facture quand on achète des meubles ou des électroménagers, des achats qui sont très coûteux. Même chose pour l’acquisition d’un véhicule, qui est beaucoup plus facile à assumer à deux que tout seul», remarque-t-elle.

Elle ajoute que lorsqu’on fait l’épicerie pour une personne seule, les rabais sont également moins nombreux.

«On retrouve souvent des promotions de type “deux pour le prix d’un”, ou sur les formats familiaux. Quand on est seul, on n’a pas nécessairement besoin de si grandes quantités et on ne peut pas profiter d’économies d’échelle», constate-t-elle.

Vivre en solo rime aussi bien souvent avec davantage de gaspillage, comme le litre de lait que l’on n’a pas réussi à terminer avant la date de péremption, les légumes défraîchis et les yogourts périmés... Il faut savoir que les produits emballés en portions individuelles sont aussi généralement plus coûteux.

Enfin, sur le plan fiscal, les gouvernements ne sont guère généreux avec les célibataires. Ces derniers ont uniquement accès au crédit d’impôt pour personne vivant seule, offert au provincial. Ce sont aussi les célibataires qui écopent du taux marginal d’imposition le plus élevé par rapport aux autres catégories de contribuables.

Des trucs pour réduire les coûts

S’il est difficile de réduire les dépenses fixes, à moins de vivre avec un conjoint ou en colocation, il y a toutefois des façons de diminuer certains coûts.

«Pour l’alimentation, opter pour les produits en vrac est la meilleure façon d’acheter uniquement la quantité dont on a besoin, donc de payer moins et de ne pas gaspiller», conseille Lucie Dal Molin.

Si vous avez de la place pour stocker, profitez des aubaines quand les aliments non périssables sont offerts à bon prix. Un congélateur permet aussi de faire provision de viande, de poisson et d'autres aliments périssables ; il suffit alors de les congeler en portions individuelles.

Les magasins de type entrepôt, comme Costco, ne sont pas uniquement réservés aux grandes familles ! On peut diviser le coût de l’abonnement annuel avec des amis et faire des achats en groupe. On partagera ensuite la facture d’épicerie et les quantités. À la clé, de belles économies.

«Cuisiner soi-même est une excellente façon de dépenser moins, car les produits transformés sont habituellement plus coûteux. Mais quand on est seul, on n’a pas nécessairement envie de manger de la lasagne toute la semaine... Dans ce cas, congeler des portions individuelles est une bonne option», indique Lucie Dal Molin.

On peut aussi joindre l’utile à l’agréable et cuisiner entre amis, puis répartir le montant de la facture et la nourriture en fonction des besoins de chacun.

Enfin, les applications telles que Flashfood et FoodHero permettent de mettre la main sur des produits approchant de la date de péremption à bas prix.

Conseils

Faire un budget est encore plus important quand on vit seul et qu’on doit assumer toutes les dépenses. Cet outil vous permettra de savoir où va votre argent et de garder le cap sur vos objectifs financiers.

Vivre seul n’a pas que de mauvais côtés sur le plan financier. Cela permet aussi de conserver le plein contrôle sur son argent et de ne pas s’endetter pour s’adapter au niveau de vie plus élevé d’un conjoint qui gagne un meilleur revenu. C’est particulièrement vrai si on a opté pour un mode de partage 50-50 des dépenses dans le couple. Avec ce modèle, celui qui gagne le moins est toujours désavantagé.