Claude Meunier et ses camarades reprennent du service: «La petite vie» ressuscitera sur ICI Télé

Radio-Canada confirmera mercredi prochain le tournage de nouveaux épisodes originaux de «La petite vie», la comédie mythique qui a fait le bonheur de millions de téléspectateurs, de 1993 à 1998, à l'antenne d'ICI Télé.

Les journalistes sont conviés à une rencontre de presse en présence de Claude Meunier, l’auteur de «La petite vie» et l'interprète du fameux Ti-Mé «Popa» Paré, un homme très attaché à ses sacs à vidanges, comme les plus vieux le savent bien.

Ce dernier sera entouré pour l’occasion de ses camarades de jeu Josée Deschênes (Lison «Creton» Paré), Bernard Fortin (Rodrigue «Rod» Paré), Rémy Girard (Paul «Pogo» Gauthier), Marc Labrèche (Rénald «Pinson» Paré), Diane Lavallée (Thérèse Paré), Marc Messier (Réjean Pinard), Sylvie Potvin (Linda Gaudette) et Guylaine Tremblay (Caro Paré).

Serge Thériault, qui a campé Jacqueline «Moman» Paré dans les 59 épisodes ainsi que dans les trois épisodes spéciaux n’est pas du nombre, au grand dam du grand public, on le devine, son personnage étant habituellement au cœur des intrigues avec ses bonnets. Le comédien de 74 ans serait encore malade, lui qui souffre de dépression comme on a pu le voir dans le documentaire «Dehors Serge dehors».

On ne sait pas à ce stade-ci combien de nouveaux épisodes seront proposés ni quand ceux-ci seront tournés ou même diffusés. À suivre, donc.

Rappelons que les reprises des épisodes des quatre saisons réalisées par Pierre Séguin et produites par Avanti Groupe continuent de cartonner chaque semaine du côté du diffuseur public. «La petite vie» a déjà attiré plus de quatre millions de téléspectateurs pour un seul épisode et la série a obtenu une quantité impressionnante de prix Gémeaux au fil des ans.

«Un gars, une fille» aussi de retour

Radio-Canada ramènera à la vie une autre de ses séries cultes, ce printemps, soit «Un gars, une fille», qui met en vedette Sylvie Léonard et Guy A. Lepage. Les quatre nouveaux épisodes seront disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA le jeudi 9 mars pour souligner le quart de siècle de la comédie.