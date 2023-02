Congé de chronique sérieuse

Nous sommes peut-être le seul pays au monde à utiliser avant tout les mots sacrés de la liturgie catholique pour exprimer nos plus vives émotions à la place d’un vocabulaire sexuel.

La disparition de la pratique religieuse rend incompréhensible tout le vocabulaire qui décrivait cette pratique. Qui de nos jours, parmi la génération née après la déchristianisation du Québec, connaît le vrai sens des mots tabernacle, ciboire, hostie, calice?

Ceux qui utilisent aujour­d’hui le mot «ostie» croient qu’il est synonyme de leur voisin insupportable. Si seulement ils savaient qu’il s’agit d’un morceau de pain sans levain que le prêtre nous déposait sur la langue, ou dans la main après la réforme du Vatican en matière de liturgie, qui symbolisait le corps du Christ. Oui, nous étions en quelque sorte des cannibales.

Sens des mots

Aujourd’hui, rares sont les invités des talk-shows qui résistent à nous confier qu’ils sont en «tabarnak» ou que leur présence sur scène ou dans une série télévisée « marche en ciboire », mais ne leur demandez pas le sens du mot « ciboire », cette coupe en or ou en argent qui contient les hosties consacrées et que l’on range dans le tabernacle, ce petit meuble placé sur l’autel pour l’abriter.

Les sacres du temps de la catholicité dominante au Québec étaient principalement le fait des hommes. Les femmes qu’on considérait de mauvaise vie ou grossières qui se servaient de ce vocabulaire blasphématoire étaient jugées dangereuses à fréquenter.

Aujourd’hui, grâce à l’égalité des sexes sans doute, les filles et les femmes sacrent autant que les hommes. Il n’y a plus de différence de classe, d’ailleurs. Dans le monde du showbiz, du théâtre, voire parmi les intellectuels, les mots tabarnaque, ostie sortent de toutes les bouches. Les plus loquaces les transforment en verbe (« je lui ai crissé une volée ») ou en adjectif « c’est une tabarnak de pétard ».

Affranchissement

Sacrer est de bonne guerre pour impressionner ses collègues ou ses lecteurs. Combien de militantes féministes se sont affranchies grâce aux sacres? Combien de bourgeois gauchistes parsèment leur discours de sacres pour parler comme le peuple ? Et combien de pleutres et de lâches usent de ces mots pour déblatérer contre leur «ostie» de patron ou leurs «crisses» de confrères?

Nos sacres québécois, il faut l’avouer, sont bien utiles pour ceux qui manquent de vocabulaire. C’est pourquoi l’usage qu’en font les gens dits instruits leur sert de pont avec les classes populaires. Celles-ci devraient se méfier de ces populistes verbaux et verbeux qui rentrent ensuite dans leur demeure et se désinfectent la bouche avant de se retrouver entre gens du même monde.

Les jurons existent dans toutes les langues. En France, on s’envoie chi..., on s’enc... ou on s’emmerde. Aux États-Unis, c’est le mot fuck qui est le plus utilisé, alors qu’en Grande-­Bretagne, on utilise prick, le sexe masculin, et cunt, le sexe féminin, pour insulter un interlocuteur. Avec nos jurons­­­ sacrés, nous, Québécois, pouvons nous consoler. Nos sacres ont plus de hauteur et sont plus imaginatifs que le cul et les matières fécales.