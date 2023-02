De grands honneurs pour le Festival de magie de Québec

Le 19 janvier dernier au Centre des congrès de Québec, lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs organisée par le Cercle des ambassadeurs, le Festival de Magie de Québec s’est vu décerner le prix Événement de l’année 2022 pour la tenue, à Québec, du Championnat mondial de magie de la Fédération internationale des sociétés magiques. L’événement avait accueilli plus de 2000 participants en provenance de 57 pays différents et généré des retombées économiques de 5,6 millions pour notre région. Sont présents sur la photo, Pierre-Michel Bouchard de la Société du Centre des congrès de Québec, Renée-Claude Auclair et Pierre Hamon du Festival de Magie de Québec.