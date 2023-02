Duhaime réclame le plafonnement des taxes municipales et une réforme de la fiscalité

Le gouvernement Legault devrait déposer un projet de loi pour plafonner les taxes municipales au niveau de l’inflation pour éviter que certaines villes imposent des hausses abusives comme c’est le cas actuellement, selon Éric Duhaime.

«Plafonner au niveau de l’inflation, ce serait déjà raisonnable. L’inflation est à 6-7%. Au-delà de l’inflation, il a besoin d’y avoir des justifications», a déclaré le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) devant les membres de la presse parlementaire, vendredi.

La veille, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait annoncé que le gouvernement effectuait des vérifications auprès des municipalités ayant augmenté généreusement leurs taxes 2023 afin de valider la pertinence de ces hausses qui dépassent parfois la barre des 20%.

«Aujourd’hui, on a plus de questions que de réponses [...]. Quelles sont les villes qui vont faire l’objet d’une vérification [...] ? À partir de quel pourcentage de hausse de taxe la ministre juge qu’il faut y avoir une vérification ? De quel type de vérification est-il question [...] ? Quelles actions concrète elle va prendre pour aider les contribuables qui se retrouvent avec des hausses de taxes faramineuses ?», s’est interrogé Éric Duhaime.

Mais cette limitation ne serait qu’un premier pas pour répondre à l’urgence de la situation actuelle. À plus long terme, c’est une réforme de la fiscalité des villes qu’il faut viser, a estimé le chef conservateur.

«L’idée c’est qu’à long terme, on ait une réforme de la fiscalité [...]. Il faut faire quelque chose, car les villes ont de plus en plus de besoins, et elles n’ont que la taxe foncière. Je pense que le gouvernement de la CAQ là-dessus a pris des engagements. J’ai très hâte de voir ce que la ministre va proposer», a-t-il dit.

Médias

Dans un tout autre ordre d’idées, Éric Duhaime a également réagi à l’annonce du plan de restructuration chez Quebecor Media qui entrainera l’abolition de 240 emplois.

«Quand on voit des pertes d’emploi, peu importe le secteur, c’est toujours triste», a-t-il affirmé, avant de déplorer la «concurrence déloyale» que mène les diffuseurs publics en «essayant d’aller chercher des parts dans le privé».

Interrogé sur le fait que certains individus affiliés au PCQ se sont réjouis des difficultés que traversent certains médias, le chef conservateur a souligné qu’il y a eu un «clivage» ces dernières années qui a opposé les médias traditionnels d’un côté, et «une partie de la population» de l’autre.

«Après la pandémie, il est temps d’arrêter ça. La perte de confiance envers les médias, il faut que ça cesse», a-t-il lancé.

Appelé à préciser ce qu’il entendait par là, Éric Duhaime a dit qu’en «période de réconciliation», tout le monde «doit mettre de l’eau dans son vin», avant de faire valoir que les médias devraient refléter une «plus grande diversité d’opinion».

Quand on lui a ensuite demandé s’il estime que les médias traditionnels sont une source fiable d’information, le chef conservateur a répondu : «Ça dépend. Les médias traditionnels ça n’existe pas, dans le sens que ce n’est pas un tout uniforme».