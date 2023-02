Elle lance aujourd’hui son album «Trustfall»: Pink s’amènera au Centre Bell le 1er novembre

La tournée «Trustfall» de Pink s’arrêtera au Centre Bell le 1er novembre prochain avec Grouplove et KidCutUp comme invités spéciaux.

L’autrice-compositrice-interprète américaine en a fait l’annonce vendredi en marge du lancement de son neuvième album studio, «Trustfall», sous étiquette RCA Records.

«C’est probablement l’album dont je suis la plus fière. Enfilez vos vêtements les plus confortables, réservez une heure pour prendre soin de vous, et commencez par la piste un. Deux choses sont nécessaires: des mouchoirs et des souliers de danse», a dit l'artiste de 43 ans, de son vrai nom Alecia Moore, dans un communiqué.

Cet opus inclut les chansons «Never Gonna Not Dance Again», «Trustfall» et le plus récent extrait, «When I Get There». Il inclut des collaborations avec First Aid Kit, Chris Stapleton et The Lumineers, et il tire parti du talent des auteurs-compositeurs et producteurs FRED, Greg Kurstin, Billy Mann, Max Martin et Shellback.

La mise en vente générale des billets pour le spectacle du 1er novembre à Montréal est prévue le vendredi 24 février, à 10 h. Plus d’information est disponible ici [livenation.com].