[EN VIDÉO] Un garçon de 12 ans se fait brutaliser et étrangler dans un bus scolaire de Virginie

Une mère de l’État de la Virginie, aux États-Unis, a partagé une vidéo horrifiante montrant l’attaque dont son fils a été victime dans un bus scolaire.

Taylor Brock, dont le fils est un élève de septième année à l'école Walt Whitman Middle School d'Alexandria, a publié lundi sur son blogue la vidéo de l'incident du 23 janvier.

La vidéo d'une minute montre une étudiante qui frappe son fils, l'attrapant par la bouche et la gorge, le menaçant, puis l'étouffant apparemment tout en le poussant sur le siège.

En arrière-fond, on entend le conducteur avertir les élèves de ne pas changer de siège.

«Mon fils est rentré à la maison en pleurant, et j'ai vu les marques sur son cou», a relaté Mme Brock à WUSA 9. «Ça me brise le cœur qu'il y ait tous ces enfants dans le bus et qu'aucun n'ait décidé de se lever.»

Elle a écrit sur son blogue que son agresseur était la même fille qui lui avait volé un jouet il y a plusieurs mois.

«Je suis immédiatement allée à l'école pour leur montrer la vidéo de l'agression et les photos du cou de mon fils. En voyant cela, j'étais sûr que l'école prendrait les mesures appropriées pour assurer la sécurité non seulement de mon fils, mais aussi des autres enfants dans le bus et à l'école, en l'expulsant», écrit Mme Brock sur son blogue.

L’étudiante a été suspendue, ce que Mme Brock juge insuffisant.

«Mon fils m'a appris qu'elle était revenue à l'école après avoir été simplement suspendue pour un acte criminel tel que l'étranglement. En quoi est-ce juste?» a-t-elle écrit.

Mme Brock a obtenu une ordonnance de protection d'un juge du comté de Fairfax, qui a ordonné à la fille de rester à au moins 15 mètres de son fils pendant deux ans.

La mère a également déposé une plainte auprès de la police, déclarant que son fils avait «subi un traumatisme émotionnel et physique» au cours de l'incident.