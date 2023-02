Fins gourmets et familles attendus au festival Montréal en Lumière

Pour la 23e année consécutive, le festival Montréal en Lumière débarque en plein milieu de l’hiver, amenant ainsi une vague de chaleur humaine qui fait beaucoup de bien en attendant la chaleur du printemps.

Du 16 février au 5 mars, cette vague s’emparera des quatre coins de la ville, dont l’œil se trouvera au Quartier des spectacles de Montréal : endroit où de nombreuses activités gratuites pour toute la famille seront présentées. Entre les œuvres lumineuses, la grande roue, les ateliers de sculptures sur glace, la glissade et le Sentier de patin, un passage au Quartier Gourmand fera le plus grand bien. On fait le plein de gourmandises et de savoirs grâce aux ateliers, conférences et démonstrations qui seront offerts gratuitement pendant les deux fins de semaine du festival.

Les plus fins palais peuvent déjà magasiner leurs « Bonnes Tables Air France » parmi la quarantaine de restaurants participants, allant d’un 5 à 7 « champagne » au restaurant Lloyd, jusqu’aux nombreux soupers organisés en collaboration avec des chefs et artisans venant du Canada, de la France, de l’Italie, de la Belgique, de la Suisse et de la Scandinavie.

Photo fournie par Ratafia

Ceux qui souhaitent faire d’une pierre deux coups en séjournant dans la grande métropole peuvent profiter des forfaits « Couette et gastronomie », alliant une nuitée et un repas à même l’établissement hôtelier. Des dizaines d’hôtels proposent ce forfait, notamment l’Hôtel Monville et son restaurant Monème, L’Intercontinental Montréal et le Osco!, le Fairmont Le Reine Elizabeth ainsi que le Roselys, puis le DoubleTree par Hilton et le Bivouac.

Photo fournie par Monème, de l’Hotel Monville

Pour la semaine de relâche, du 1er au 4 mars, le Quartier des spectacles réserve une programmation divertissante extérieure et intérieure qui conviendra parfaitement aux familles. À la Place des Arts, les enfants pourront s’initier au cirque ou s’exercer aux bricolages, admirer des spectacles de contes et de musique, tandis que sur la patinoire extérieure, ces derniers pourront patiner avec les mascottes Coucou.

►La programmation entière, ainsi que les informations de l’expérience semaine de relâche sont disponibles sur le site web officiel du festival : montrealenlumiere.com