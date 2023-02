Ils espèrent toujours après 15 ans

Le 17 février 2008, Marilyn Bergeron disparaissait sans laisser de trace à Québec. Quinze ans plus tard, ses parents s’efforcent de vivre dans le moment présent pour « passer à travers », sans toutefois baisser les bras.

« On est fébrile, c’est toujours une période difficile. On ne compte même plus les années, c’est comme si c’était hier », soupire Andrée Béchard, la mère de la jeune femme qui serait aujourd’hui âgée de 38 ans.

Photo d’archives fournie par Enfant-Retour

La jeune femme qui avait 23 ans à l’époque a quitté Montréal précipitamment après avoir confié à sa mère qu’elle avait peur de rester dans son appartement, pour une raison qu’on ignore toujours.

Déménagée à Québec cinq jours plus tard, elle est partie « prendre une marche » le lendemain de son arrivée dans la Vieille Capitale. C’est la dernière fois que ses proches l’ont vue.

« On n’a jamais eu de réponse »

« On doit vivre avec ce drame-là tous les jours parce qu’on n’a jamais eu de réponse. Mais on essaie de regarder en avant », lance Mme Béchard, qui vivra ce triste anniversaire en famille.

En octobre dernier, les parents de Marilyn Bergeron ont rencontré la presse à Hawkesbury, en Ontario, pour relancer la piste dans la région où une majorité de signalements avaient été faits en 2008 et 2009.

On y a notamment entendu un témoignage inédit d’un homme qui était convaincu d’avoir hébergé la jeune femme chez lui quelques instants, un an après sa disparition.

De nouvelles pistes ?

Une douzaine de nouveaux signalements ont été envoyés à la famille et à la police de Québec, à la suite de cette sortie médiatique.

Si certaines de ces informations se sont avérées non fondées, quelques-unes d’entre elles sont toujours en vérification.

« On est en attente de certaines conclusions, mais ça a permis de rebrasser un peu tout ça. Certaines choses ont dû être revérifiées après plusieurs années », explique la mère de Marilyn Bergeron, qui adhère toujours à la thèse du trafic humain.

Faire avancer la cause

Bien qu’ils n’aient toujours pas les réponses escomptées après toutes ces années, Michel Bergeron et Andrée Béchard se disent fiers d’avoir pu faire avancer la cause des personnes disparues au Québec.

Ils ont notamment contribué à la rédaction du livre vert sur les pratiques policières, entamé en 2019. La création d’une escouade spécialisée pour les personnes disparues, annoncée en mai dernier, est d’ailleurs issue des recommandations de ce document.

« Ces 15 dernières années, on a travaillé fort pour améliorer le traitement de ce genre de dossier. De voir les résultats, ça nous met un peu de baume au cœur », affirme Mme Béchard.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

10 février 2008

Marilyn Bergeron quitte Montréal de façon précipitée après avoir confié à sa mère qu’elle a peur de rester dans son appartement. À son arrivée à Québec, elle pleure dans les bras de sa mère quand celle-ci lui demande si elle a été agressée.

15-16 février 2008

Déménagement de Marilyn de Montréal pour retourner chez ses parents à Québec.

17 février 2008

Marilyn décide d’aller « prendre une marche » seule. Elle a en sa possession sa carte de crédit.

18 février 2008

Les parents de Marilyn signalent sa disparition au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

19 février 2008

Photo d’archives fournie par la police de Québec

On découvre que Marilyn a tenté de faire une transaction de 60 $ à la caisse populaire de Loretteville le 17 février. Une autre transaction est effectuée le même jour au Café Dépôt de Lévis.

Décembre 2009

Guy Salicco affirme avoir hébergé Marilyn pendant une quinzaine de minutes dans sa maison de Hawkesbury, en Ontario, sans savoir qu’elle était recherchée. Il décrit une jeune femme blonde en détresse, qui pleure et qui a froid. Elle cherche à joindre quelqu’un sur la rue Chamberlain.

Mars 2010

Guy Salicco contacte le SPVQ après avoir réalisé que la femme qu’il a accueillie chez lui est fort probablement Marilyn Bergeron, lorsqu’il a vu ses photos sur le web.