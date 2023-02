La rémunération des élus n’intéresse pas le libéral André Fortin

Rien n’intéresse moins le député libéral André Fortin que de revoir la rémunération des députés, bien que son parti ait appuyé l’initiative du Bureau de l’Assemblée nationale en ce sens.

«Je vais être bien honnête avec vous, là, de tous les dossiers desquels on pourrait parler ce matin, il n'y en a aucun qui m'intéresse moins que celui-là», a-t-il déclaré lors d’un point de presse au parlement vendredi.

Le député de Pontiac soutient qu’il n’a pas de «point de vue particulier» sur la question, car il ne croit pas qu’il revienne aux élus de dicter leurs propres conditions salariales.

Le Bureau de l’Assemblée nationale (BAN) a voté jeudi en faveur de la création d’un comité constitué de l’ex-ministre Lise Thériault, de l’ex-député péquiste Martin Ouellet et d’un spécialiste des ressources humaines, Jérôme Côté, chargé de proposer une hausse de salaire aux députés le 11 avril prochain. Ce seront toutefois les élus qui auront le dernier mot et qui voteront pour leur nouvelle rémunération.

L’initiative du BAN a été appuyée par la CAQ et le PLQ, et rejetée par Québec solidaire. N’ayant que trois députés, le Parti québécois a uniquement un statut d’observateur dans cette instance.

La députée solidaire Ruba Ghazal a exprimé son malaise jeudi par rapport à la formule retenue par le BAN qui fait, selon elle, en sorte que les élus sont «juges et parties» sur la question de leur rémunération. Elle a également exprimé qu’elle sent de la presse du côté du gouvernement et du Parti libéral pour former ce comité.

S’il y a des élus pressés chez les libéraux, André Fortin n’est pas du nombre. «Honnêtement, comme je vous le dis, ce n'est pas un dossier qui m'intéresse, qui m'interpelle. Je suis certain qu'il y a des gens dans ma formation politique puis dans d'autres qui pourraient vous en parler davantage», a-t-il répondu à la question de savoir s’il craint que la hausse du salaire des députés soient mal perçue si l’initiative provient des élus eux-mêmes.