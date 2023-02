La Ville de Québec s'excuse pour les ratés du déneigement

La Ville de Québec fait le point sur le déneigement à venir et s'excuse pour les ratés de la fin de semaine dernière.

«Je veux m’excuser des contrecoups vécus par plusieurs le weekend dernier», a mentionné d'entrée de jeu le vice-président du comité exécutif et responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance, lors d'un point de presse convoqué vendredi.

Les événements de la fin de semaine dernière, très nombreux au centre-ville, avaient été perturbés par les rues enneigées, ce qui en avait fait rager plusieurs.

Pour les jours à venir, Marie-Pierre Raymond, responsable de l'entretien des voies de circulation, a expliqué que l'enlèvement de la neige se fera vendredi soir et reprendra ensuite dimanche.

«On va sortir partout où il y a des feux sur rue dans les milieux denses, vendredi», a indiqué Mme Raymond. «On va recommencer nos opérations à partir de dimanche soir.»

Même si plusieurs côtes sur le réseau routier ont été fermées, vendredi, ce n'était pas parce que la Ville les a échappées, a martelé M. Lachance. On a procédé à la fermeture pour en assurer la sécurité, ont mentionné l'élu et Mme Raymond. «En aucun cas on a échappé les côtes, on a fait un traitement sécuritaire de notre réseau», a insisté M. Lachance.

