Le combat perdu de François Legault

On a envie de dire au premier ministre Legault de calmer ses transports face à Justin Trudeau, non pas pour donner raison à ce dernier qui n’a de cesse de gifler et d’humilier le premier ministre nationaliste, mais pour protéger les Québécois malmenés à la grandeur du Canada.

Comment François Legault a-t-il pu croire que les premiers ministres provinciaux seraient solidaires du Québec ? Par quelle naïveté ou d’après quelle lecture approximative de la réalité a-t-il pu croire que son faux ami, Doug Ford, le soutiendrait sur la question du transfert canadien en santé ?

François Legault, qui a la souveraineté tatouée malgré tout autour du cœur, quoi qu’en pense le PQ actuel, croit que pour devenir indépendants, les Québécois doivent être plus riches. Cela explique son obsession au sujet de son objectif de devenir aussi riche que l’Ontario, pour lui la référence. De là, la présence dans ce gouvernement des ministres à vocation économique sur qui il compte pour réaliser son rêve.

L’avenir

C’est la raison pour laquelle il accorde une place prépondérante à Pierre Fitzgibbon, qui malgré son mauvais caractère, sa suffisance et son arrogance envers les médias réussit ses coups fumants et ne laisse personne le déstabiliser. Pierre Fitzgibbon, aussi fédéraliste soit-il, mène François Legault vers des voies plus ensoleillées pour le Québec que le fédéralisme triomphant de Trudeau, le pugiliste, qui, à chaque demande du premier ministre Legault, le met K.O.

François Legault connaît les Québécois, car il leur ressemble. Cependant, malgré sa réussite financière personnelle, malgré son succès politique – ce fut un coup de maître d’avoir réussi cette coalition, qui permet à la majorité francophone d’occuper le pouvoir à l’Assemblée nationale – et malgré sa spectaculaire performance durant la pandémie, monsieur Legault n’arrive pas à surmonter un complexe de minoritaire.

Sa façon de le contrer consiste à provoquer Justin Trudeau, mais il oublie que celui-ci, élu pourtant au Québec, a plus d’affinités et d’empathie à l’endroit de son Canada postnational. Sans surprise, le mot « nationalisme », qui fait référence au Québec, l’agace et le rebute. À l’instar de François Legault, trop de Québécois qui s’attendent à des concessions d’Ottawa en leur faveur se leurrent.

Trudeauisme

La conception trudeauiste de Justin fils s’est éloignée et continue de s’éloigner de celle de Trudeau père, de Jean Chrétien et de tous les antinationalistes virulents et efficaces de la fin du règne spectaculaire du PLC, le parti qui a condamné le Québec souverainiste et a neutralisé puis brisé notre plus grand homme politique, René Lévesque.

Comment convaincre François Legault de cesser de jouer le chaud et le froid avec Ottawa alors qu’il est prisonnier d’une réalité brutale ? À moins d’un miracle, la souveraineté appuyée seulement par un tiers des Québécois dont un nombre élevé d’électeurs âgés ne peut amener à moyen terme une renaissance vibrante de l’idée souverainiste.

Dans cette perspective, vivons dans le présent, mais hors de l’arène où Justin Trudeau se plaît à nous piétiner. On entend déjà les cris de ceux qui croient qu’on jette l’éponge, qu’on s’écrase définitivement. Mais le contexte politique et social est déjà si terrible à vivre qu’il faut que la majorité francophone s’accorde un répit face aux échecs. Ne serait-ce que pour panser ses plaies de ces dernières années si éprouvantes et cruelles.