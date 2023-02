«Le monde à l'envers»: le hockey au Canada n’est pas sain, explique Danièle Sauvageau

L’environnement et la culture, qui sont grandement régie par l’omerta du hockey au Canada, ne sont pas sains, a rappelé l’ex-entraîneuse en chef de l’équipe nationale féminine Danièle Sauvageau.

De plus, les politiques mises en place pour contrer les comportements problématiques ou accompagner les victimes «ne sont pas intégrées et ne sont pas suivies», a-t-elle souligné vendredi soir sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers».

Pour obtenir réparation, les victimes doivent poursuivre individuellement leurs agresseurs. «Pour des raisons techniques, la Ligue canadienne de hockey (LCH) regroupe trois ligues distinctes et sur le plan légal, les avocats ont choisi de poursuivre la LCH, qui n’est pas forcément une entité. Alors on invite [les victimes] maintient à poursuivre de façon individuelle», a-t-elle dit à Stéphan Bureau en revenant sur le rejet d’une demande de recours collectif qui avait été déposée par des victimes d’initiations dégradantes lors de leur carrière de hockeyeur.

Avec Camille Thériault et Sheldon Kennedy, l’ex-entraineuse et ancienne policière a été mandatée, en 2020, par la LCH pour enquêter sur les comportements malsains et les mesures mises en place auprès des jeunes hockeyeurs.

D’abord mis sur une tablette, puis revenu dans l’actualité cette semaine à la suite des nouvelles dénonciations d’agressions, de harcèlement et d’intimidation, le rapport, plutôt inquiétant, révèle un pourcentage important de personnes associées au hockey junior qui reconnaissent l’existence du problème au sein de la LCH, mais qui ont préféré garder le silence.

«On se doit comme adulte de s’assurer que l’environnement est sain [...] on se doit de continuer de l’encadrer pour ne plus que ça se reproduise», a fait valoir Danièle Sauvageau, soulignant que les entraineurs et toutes personnes d’autorité qui se fermaient les yeux contribuaient et envenimait le problème.

