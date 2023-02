«Le monde à l’envers»: violence dans les écoles : le gouvernement doit se réveiller

Le gouvernement doit intervenir pour faire cesser la violence et les comportements problématiques dans les écoles.

La députée libérale et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation à l’Assemblée nationale, Marwah Rizqy, a été claire à ce sujet, vendredi soir, sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers».

«Aucun enfant ne va naitre violent, on le devient. Si un enfant est violent, c’est qu’il a vu ça dans son milieu le plus rapproché et, souvent, c’est à la maison. Il y a des enfants qui ont besoin d’aide et les adultes ne sont pas là pour les aider», a-t-elle d’abord adressé à Stéphan Bureau.

Parallèlement, le gouvernement ne peut plus faire la sourde oreille et accepter l’inaction des centres de service scolaire à l’égard des plaintes visant des enseignants et/ou les comportements problématiques. «Le monde à l’envers, ce sont aussi les adultes qui décident de détourner le regard, le monde à l’envers, ce sont des adultes qui ont préféré congédier un enseignant au lieu de le dénoncer pour protéger leur réputation», s’est-elle indignée.

«Les gens ont oublié que leur titre, ce n’est pas la seule chose qui est importante, c’est les actions que vous allez poser», a rappelé la députée du PLQ.

Questionnée à ce sujet, Mme Rizqy a promptement fermé la porte à une possible candidature dans la course à la chefferie de son parti, rappelant qu’elle ne défendait pas son siège, mais les causes qui lui tiennent à cœur.

L’analyste politique Hélène Buzzetti, qui a publié ces jours-ci «Plaidoyer pour l’extrême centre», a été invité sur le plateau de l’émission pour parler du rapport Rouleau, qui a été publié vendredi. Dans ses conclusions, le juge Paul Rouleau donne raison au gouvernement fédéral d’avoir invoqué les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations des camionneurs, dans le cadre du «convoi de la liberté», et aux blocages de postes frontaliers, l'an passé.

Benoit Dutrizac, qui promouvait sa nouvelle série documentaire «C’tu juste moi?», diffusée à compter de lundi sur Moi & Cie, était le débatteur invité de la semaine. L’animateur était entouré de Biz, Judith Lussier, Raed Hammoud et Marie-Claude Barrette.

