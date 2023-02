L'heure juste: les Québécois n'ont jamais attendu aussi longtemps pour une opération comme l'a dit le député libéral André Fortin

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres: notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Pendant les travaux parlementaires jeudi, le député du Parti libéral du Québec (PLQ) André Fortin a interpellé le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) Christian Dubé au sujet des conditions de travail du personnel soignant.

M. Fortin a souligné : «On va revenir à la base, là. Les Québécois attendent plus longtemps que jamais aux urgences. Les Québécois attendent plus longtemps que jamais pour leurs chirurgies.» Le ministère n'était pas en mesure de fournir rapidement des statistiques pour les urgences. Par contre, l'an dernier, la durée moyenne de séjour était de 16h45, le pire score depuis 2013.

LES FAITS

Le député de Pontiac a raison pour le volet des chirurgies, lorsqu’il dit que les Québécois attendent plus que jamais. En effet, selon des données du MSSS, la province a atteint un sommet de 163 991 interventions en attente en décembre 2022. Pour janvier 2023, ce nombre a légèrement diminué à 161 698, mais se situe tout de même au deuxième rang pour le plus grand nombre de chirurgies en attentes depuis 2019. Le ministère n'était pas en mesure de fournir rapidement des statistiques pour les urgences. Par contre, l'an dernier, la durée moyenne de séjour était de 16h45, le pire score depuis 2013.

-avec la collaboration de Philippe Langlois.