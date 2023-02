L’Océanic retrouve le chemin de la victoire face à l’Armada

RIMOUSKI-Jan Spynar et Julien Béland ont amassé trois points chacun pour mener l’Océanic à une victoire de 4-2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand ce vendredi soir à Rimouski, au lendemain d’un revers face aux Remparts de Québec.

Jan Sprynar a marqué deux buts pour les vainqueurs, les autres étant l’œuvre de Luke Coughlin et Luka Verreault. La réplique est venue d’Anris Ravinskis avec un doublé. « Nous avons joué une très bonne deuxième période où nous ne leur avons rien donné. Nous avons été un peu plus permissifs en troisième, mais nous avons obtenu deux points très importants. Gill a joué un fort match et Sprynar a décoché deux tirs des ligues majeures », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Alexandre D'Astous

Un bon départ pour l’Océanic

L’Océanic a connu un meilleur départ que jeudi face aux Remparts dans une première période assez partagée comme l’indique le chiffre des lancers de 8-7 en faveur des hommes de Serge Beausoleil. Jan Sprynar est devenu le 3e joueur de l’Océanic a atteindre le plateau des 20 buts cette saison sur une belle passe dans l’enclave de Julien Béland à la 17e minute de jeu.

Alexandre D'Astous

L’Océanic a accentué sa domination en deuxième période, menant 11-4 au chapitre des lancers. Luke Coughlin (4e) a doublé l’avance des locaux en début d’engagement avec un tir des poignets de la ligne bleue qui a surpris le gardien de l’Armada Charles-Edward Gravel. Sprynar et Béland ont obtenu chacun un 2e point dans le match sur la séquence.

Deux buts de chaque côté en troisième

Luka Verreault (15e) a marqué pour l’Océanic dès la première minute de jeu de la troisième période. Sprynar a ajouté un 4e but pour l’Océanic sur un lancer d’une précision chirurgicale décoché à la vitesse de l’éclair. Un 3e point dans le match pour lui et Béland sur la séquence. Anris Ravinskis a inscrit l’Armada à la marque en milieu de troisième et il en a marqué un 2e quelques minutes plus tard.

Alexandre D'Astous

« Sprynar est tout un marqueur. Nous avons une bonne chimie avec Blais (Alexandre). On voulait rebondir rapidement après la défaite contre les Remparts. Tous les matchs sont importants d’ici la fin de la saison », a mentionné l’attaquant de l’Océanic, Julien Béland.

En bref

Serge Beausoleil a apporté plusieurs changements à sa formation. Maxim Coursol était de retour dans l’alignement, tout comme Alexandre Lefebvre. Ils remplaçaient Quinn Kennedy et Nathan Lévesque tandis que Mathis Laurent a cédé sa place à Spencer Gill en défensive. Shawn Pearson et Cory MacGillivray ont été retranchés pour un 3e match de suite.

L’Océanic rendra visite aux Tigres à Victoriaville dimanche après-midi.