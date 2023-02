Guilbault et Marchand veulent toujours un vrai TGV

Le gouvernement Legault et le maire de Québec ont salué l'ouverture d'Ottawa pour ajouter de la grande vitesse à certains segments d'un train à grande fréquence entre Québec et Toronto, mais ils rappellent qu'ils privilégient toujours un corridor entièrement dédié à la grande vitesse.

En matinée, vendredi, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, de passage à Montréal, a affirmé qu'Ottawa souhaite maintenant que certains segments de son projet de train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto soient plutôt du train à grande vitesse (TGV).

La ministre québécoise des Transports, Geneviève Guilbault, n'a pas tardé à réagir, par l'entremise de son cabinet. « Nous, ce qu'on préfère, c'est un TGV. C'est un beau projet que le fédéral pourrait financer. On va attendre qu'Ottawa présente un projet plus détaillé avant de commenter davantage. » On a ajouté : «On est content qu’Ottawa ait pris en compte notre préférence.»

Quelques minutes plus tôt, le maire de Québec, Bruno Marchand, s'était lui aussi exprimé en ce sens sur Twitter. «Une belle avancée! Nous en parlons depuis des mois avec les ministres du gouvernement et Justin Trudeau. Un meilleur corridor Québec-Toronto ouvre la porte à tellement d’avantages. Notre ville a tout à gagner avec un TGV. Nous souhaitons faire partie de la solution», a-t-il écrit.

Rapidité

Son cabinet a rappelé que le maire a toujours privilégié un TGV. En janvier, il avait fait peu de secret de sa préférence. En marge d'une conférence de presse en compagnie de ministres provinciaux, il avait affirmé : Ma position, c'est un TGV, pour des raisons évidemment de capacité de transporter des gens avec une durée qui est beaucoup moindre et qui favorise un transfert modal des gens qui se déplacent dans un corridor Québec-Kingston».

Selon M. Marchand, plusieurs personnes au gouvernement fédéral sont intéressées par un TGV.

