Mark Giordano décrit le CH comme une équipe à l’image de Martin St-Louis, le joueur

TORONTO | Mark Giordano a une tonne d’expérience avec 1079 matchs dans la LNH. À 39 ans, le défenseur des Maple Leafs a maintenant assez de vécu pour casser une nouvelle paire de patins et discuter avec un petit contingent de journalistes de Montréal.

• À lire aussi: Monahan patine en solitaire à Toronto

• À lire aussi: Brind’Amour sur Kotkaniemi: «Je vois de la progression dans plusieurs aspects de son jeu»

« Je dois passer près de 15 paires au total dans une saison, je les change environ aux six matchs, a-t-il répliqué. Mais quand je joue un peu moins bien, j’ai tendance à les changer encore plus rapidement. C’est pour ça que je peux faire deux choses en même temps. J’ai l’habitude d’essayer de nouveaux patins et de les lacer rapidement. »

Giordano se retrouvait dans le vestiaire des Maple Leafs à leur centre d’entraînement à Etobicoke à la veille de la visite du Canadien de Montréal au Scotiabank Arena.

L’ancien capitaine des Flames de Calgary n’a pas juste parlé de sa propension à modifier son équipement. Il a aussi glissé quelques mots sur les éternels rivaux des Leafs, le Tricolore.

« On connait la réalité du Canadien (reconstruction), mais j’aime vraiment la façon que cette équipe joue, a noté Giordano. Ils jouent avec cœur et c’est à l’image de leur entraîneur. »

« J’ai joué contre Marty dans la LNH et j’ai appris à le connaître un peu. Je sais qu’il a toujours travaillé excessivement fort. Il cherche à construire une équipe fidèle à son identité. Ses joueurs ont acheté son système. Je trouve qu’ils ont déjà une belle identité, ils n’abandonnent jamais et ils travaillent. »

Photo Martin Chevalier

Zéro en deux

Si les Leafs rêvent encore d’un long parcours en séries et qu’ils ont encore une bonne saison, ils n’ont pas encore connu la victoire contre le CH cette saison.

Le Canadien a signé des gains de 4 à 3 et 3 à 2 en prolongation. Les deux fois, c’était sur la patinoire du Centre Bell.

« Oui, ça ajoute à notre motivation, a répliqué Giordano. Même l’an dernier, le Canadien avait obtenu deux victoires contre nous. Nous ne sommes pas heureux de nos résultats contre Montréal. Le CH débarquera une première fois cette année à Toronto. Nous aurons besoin de bien jouer, nous voulons récolter tous les points possibles pour la course aux séries. »

« Le Canadien n’a rien à envier à personne au niveau de la rapidité et son jeu de transition, a renchéri le capitaine John Tavares. J’ai regardé quelques matchs du Canadien dernièrement. Il y a plusieurs nouveaux visages, mais ils gardent la même recette. Ils travaillent. J’ai toujours hâte à un match contre Montréal en raison de la grande histoire entre les deux équipes. »

Getty Images via AFP

Nylander à son sommet

Sur une lancée avec cinq points à ses deux derniers matchs, William Nylander pourrait cogner à la porte d’une saison de 100 points pour une première fois. Avec 65 points (30 buts, 35 passes), il se dirige vers une campagne de 95 points.

L’ailier de 26 ans avait établi un sommet personnel l’an dernier avec 80 points.

« J’ai le sentiment que j’ai atteint un autre niveau cette année, a raconté Nylander. Mais je veux juste garder le rythme. Il y a de gros noms ici à Toronto avec Matthews, Marner et Tavaves. Ça ne me dérange pas si on parle moins souvent que moi. Je fais juste mon travail et j’ai la chance de jouer avec de bons joueurs. »

Utilisé à l’aile droite avec Auston Matthews et Michael Bunting, Nylander a marqué son 30e but mercredi face aux Blackhawks. C’était la troisième fois de sa carrière qu’il réalisait ce plateau.

« Je ne dirais pas que Willy est dans l’ombre, a mentionné Tavares. J’aime mieux parler d’une évolution dans son cas, il devient de plus en plus constant. Il a toujours eu le talent et la détermination, mais il travaille encore plus fort pour devenir un attaquant d’élite dans cette ligue. »