Météo au Québec: combien de neige a reçu votre région?

La neige qui a commencé à tomber durant la nuit devra se poursuivre durant une bonne partie de la journée de vendredi avant le retour du beau temps pour le week-end dans le sud et le centre du Québec.

Des avertissements de neige sont toujours en vigueur pour les secteurs de la Montérégie, de l’Estrie, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et d’une partie du Bas-Saint-Laurent.

Dans le Grand Montréal, la neige devrait cesser en après-midi pour laisser au sol des accumulations de 5 centimètres, mais le temps sera nuageux et venteux par la suite.

Un risque de pluie verglaçante est à prévoir dans les secteurs de la vallée du Richelieu-Saint-Hyacinthe, de Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon et de l’Estrie, selon l’agence fédérale.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, la neige aura laissé d’ici vendredi soir un total de 15 à 25 centimètres par endroits dans les secteurs du centre de la province.

Des vents forts avec des rafales de 50 km/h provoqueront de la poudrerie par endroits, mais la neige devrait cesser en après-midi après des accumulations de 5 centimètres supplémentaires.

Les conditions hivernales de vendredi devraient laisser place à temps sans précipitations et où les nuages joueront au yoyo avec le soleil, durant le week-end, notamment samedi.

Mais dimanche, les nuages seront plus denses avec de la neige intermittente dans l’ouest du Québec et dans les secteurs un peu plus au nord avec un mercure sensiblement à la hausse.