NASCAR Pinty’s: «Je suis prêt à passer à un autre niveau» -Jean-Philippe Bergeron

DAYTONA BEACH | Jean-Philippe Bergeron est le premier à reconnaître que son année recrue en Série NASCAR Pinty’s ne lui a pas donné satisfaction.

La bonne nouvelle, c’est qu’il aura la chance de se racheter en 2023 puisqu’il a confirmé, en entrevue au Journal, qu’il disputera une deuxième année à temps plein dans le championnat de stock-car le plus relevé au pays.

« J’avoue que mon adaptation ne s’est pas déroulée comme je l’avais souhaité. Ç’a été un dur apprentissage, autant pour me familiariser avec les circuits visités [dont la plupart lui étaient inconnus] et les pilotes que j’ai dû affronter », fait-il remarquer.

« Mais, je suis prêt à passer à un autre niveau, prêt à me battre avec les meilleurs. J’ai fait mes devoirs en m’entraînant à l’aide d’un simulateur de course pendant l’hiver. »

Le coup d’envoi de la saison sera donné sur le circuit ovale de Sunset, en Ontario, le 13 mai prochain. Le calendrier comporte un record de 14 épreuves, quoique seulement trois auront lieu au Québec, à Vallée-Jonction [10 juin], Trois-Rivières [6 août] et à Mirabel [26 août].

Au mauvais moment...

Bergeron déplore certaines malchances l’an passé qui ont ruiné des parcours qui s’annonçaient prometteurs.

« Nous avons vécu des ennuis mécaniques ou d’inévitables accidents. Dans le genre, au mauvais moment... au mauvais endroit. Mais bon, ça fait partie du sport automobile. On espère tout effacer et recommencer du bon pied. C’est certain que j’aborde la nouvelle saison avec beaucoup plus de confiance. »

Le pilote de Saint-Donat-de-Montcalm, âgé de 23 ans, a pu parfaire ses connaissances en circuit routier, lui qui a principalement fait ses classes sur les pistes ovales de stock-car quand il était jeune.

« Ce n’est pas facile d’affronter de grosses pointures dans la série qui sont redoutables en circuit routier, mais j’ai beaucoup appris l’an dernier. Si bien que je vise un top cinq au championnat, tout en souhaitant accéder au podium à quelques reprises », d’expliquer celui qui a renouvelé son entente avec l’écurie Jacombs.

De précieux partenaires

Étrangement, il a signé en 2022 deux top dix sur l’intimidant circuit de Mosport, en Ontario. Son meilleur résultat de la saison a toutefois été obtenu lors de la dernière étape de la saison quand il a rallié l’arrivée au septième rang au complexe de Delaware, également en Ontario.

Au classement final de la Série NASCAR Pinty’s, son nom figure à la dixième place. À part lui, 12 pilotes ont disputé les 13 courses de la saison.

Bergeron tient à souligner la contribution de bon nombre de partenaires à qui il doit sa présence en stock-car, dont Prolon. Il peut aussi compter sur la précieuse collaboration de Martin D’Anjou, le président de Festidrag développement, qui veille sur le bon déroulement de sa carrière.

Aux États-Unis en Série ACT

En attendant le lever de rideau de la Série NASCAR Pinty’s, Bergeron se dirigera vers le circuit ovale de Hickory, en Caroline du Nord, pour participer à la première étape de l’année dans la Série de stock-car ACT le 17 mars prochain.

« C’est une bonne préparation pour moi. L’ACT est un championnat relevé qui compte d’excellents pilotes. C’est en me mesurant aux meilleurs qu’on parvient à s’améliorer. Mes attentes sont aussi élevées qu’en NASCAR Pinty’s », conclut-il.