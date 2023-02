Nouveau complexe à la fine pointe pour KCR Karting

KCR Karting inaugurera en mai 2023 son nouveau bâtiment de plus de 13 500 pieds carrés, sur 2 étages. Un investissement de plus de 4 millions de dollars. Le projet comprend également une ligne des puits pour mettre les karts à l’abri des intempéries, un bistro ouvert à l’année, un bar de plus de 40 places assises, une salle de réception et une immense terrasse offrant une vue sur le parcours. Rien de moins pour cet établissement qui réjouit amateurs et professionnels depuis 1999.

►Les détails au kcr-karting.com