Pas ordinaires, ces fines herbes!

Les fines herbes sont en général faciles à cultiver et peuvent être intégrées au jardin de multiples façons. On les cultivent en contenants, les plantent au potager en compagnie d’annuelles et de plantes légumières, ou on les cultivent dans les plates-bandes avec des vivaces et des arbustes.

Voici la description de quelques herbes aromatiques fort originales qui peuvent être parties en semences dans les prochaines semaines et être ensuite plantées dans votre potager ou votre aménagement paysager ce printemps afin de lui conférer une allure des plus distinctives.

Coriandre vietnamienne

Photo Les Jardins du Petit-Pré

Cette renouée pousse à l’état indigène dans les régions situées dans la partie sud-est de l’Asie. Elle est couramment utilisée dans la cuisine locale du Viêt Nam, de la Malaisie et de Singapour pour aromatiser les soupes, les œufs de canard ainsi que les plats de volaille et de poisson. Son goût évoque celui de la coriandre typique, mais avec une pointe poivrée.

Cette plante tropicale retombante fera merveille à l’avant d’une boîte à fleurs placée dans un endroit mi-ombragé. Bien qu’elle soit peu exigeante, il est préférable de la cultiver dans un terreau riche et humide.

Fenouil « Giant Bronze »

Photo Spadefoot Nursery

En plus de présenter un joli feuillage finement découpé de couleur pourpre, cette fine herbe arbore de nombreuses inflorescences jaunes qui agissent comme un véritable aimant sur une foule d’insectes bénéfiques, tels que les abeilles, les bourdons, la chrysope, les coccinelles et les syrphes.

Le fenouil peut être semé à l’intérieur, à la fin de mars ou en avril, soit quelques semaines avant la date du dernier gel. Ses semences doivent être recouvertes d’environ 5 mm de terreau. La température de germination idéale se situe entre 18 °C et 24 °C. Les plantules peuvent ensuite être transplantées au jardin vers la fin de mai ou au début de juin selon les régions. On peut aussi semer le fenouil directement à l’extérieur, en pleine terre.

Cette grande herbe aromatique vivace est habituellement rustique en zone 5. Cependant, comme le fenouil « Giant Bronze » n’est pas toujours parfaitement vivace sous notre climat, il arrive que ce soient plutôt ses semences qui survivent à l’hiver, donnant naissance au printemps suivant à quelques nouveaux plants ici et là dans le potager.

Hysope officinale

Photo Albert Mondor

La jolie floraison bleue de l’hysope se déroule presque sans arrêt du début de l’été jusqu’à l’automne. Les fleurs parfumées et riches en nectar de cette fine herbe suffrutescente sont comestibles, tout comme son feuillage d’ailleurs.

Le feuillage de l’hysope officinale possède un délicieux arôme anisé qui rehausse le goût de certains mets, notamment les plats de volaille. Ses feuilles entrent également dans la fabrication du fameux zaatar, un mélange d’épices du Moyen-Orient très apprécié notamment au Liban et en Syrie. D’autre part, les inflorescences de cette herbe aromatique peuvent être utilisées en infusion pour soulager la toux et les maux de gorge.

Cette fine herbe vivace est rustique en zone 5 ou même en zone 4 b si la couverture de neige est épaisse et constante.

Myrrhe odorante

Photo Hill Farm Nursery

Aussi appelée cerfeuil musqué, la myrrhe odorante est une plante condimentaire et médicinale dont toutes les parties sont comestibles. Cultivée par l’humain depuis des siècles, la myrrhe odorante était, avec l’or et l’encens, l’un des trois présents apportés par les Rois mages lors de la naissance de Jésus.

Son joli feuillage découpé rappelant celui des fougères constitue un excellent édulcorant au goût d’anis avec une légère pointe de panais. Les fruits verts de la myrrhe odorante, portés par des tiges qui atteignent près de 1 m de hauteur, peuvent être consommés comme de petits bonbons anisés.

Bien qu’on puisse trouver des plants vendus en pots dans certaines jardineries et pépinières spécialisées, la myrrhe odorante peut être propagée à partir de semences qui doivent être généralement mises en terre à l’automne. Toutefois, il est possible de trouver des semences sur les sites web de certains grainetiers, qui ont subi un traitement au froid et qui peuvent être semées au printemps. Vous pouvez aussi les mettre au réfrigérateur pendant quelques semaines avant de les semer à l’extérieur tôt en avril.

La myrrhe odorante pousse bien au plein soleil comme à l’ombre légère, dans un sol riche en humus, léger et frais. Cette plante vivace est rustique en zone 3.

Origan du Liban

Photo Phoenix Perennials

L’origan du Liban est assurément l’une des fines herbes les plus décoratives qui soient. Grâce à son feuillage vert bleuté et à sa floraison très originale composée de petites fleurs de couleur mauve entourées d’une série de bractées retombantes vertes teintées de rose rappelant les fruits du houblon, cette plante est tout aussi ornementale que comestible.

Qu’il soit cultivé en contenant ou en pleine terre, l’origan du Liban préfère être planté dans un endroit bien ensoleillé, dans un terreau bien drainé. Il tolère bien les périodes de sécheresse. Plantée en pleine terre, cette vivace est rustique jusqu’en zone 5.

Pimprenelle

Photo Gamm Vert

La pimprenelle est en fait une espèce de sanguisorbe, une plante vivace dont le feuillage à saveur de concombre fut à une autre époque très apprécié pour ses propriétés médicinales et gustatives. Détrônée depuis par le persil, cette herbe fait un retour dans les potagers. On l’utilise principalement dans les salades, les sauces et les potages. Il est préférable d’employer les feuilles fraîches, car séchées, elles perdent leur goût. En plus d’arborer un feuillage découpé, la pimprenelle produit de belles fleurs pourpres en début d’été.

La pimprenelle demande peu de soin et s’adapte à divers sols légers et bien drainés. Contrairement aux autres espèces de sanguisorbes, elle apprécie les terrains secs. Le feuillage de cette plante résiste bien aux premiers gels automnaux et on peut ainsi la consommer tard dans la saison.