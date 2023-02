Pâtes crémeuses aux poivrons grillés à base de fromage cottage

Les recettes de pâtes sont toujours très populaires. En voici une rapide à préparer, pleine de légumes et de saveurs ! Les poivrons grillés en pot se trouvent facilement à l’année dans toutes les épiceries. C’est économique – et souvent pratique dans un sandwich –, et on peut aussi les transformer en une sauce crémeuse qu’on peut mélanger à toutes nos pâtes préférées !

Préparation : 20 min | Cuisson : 15 min | Donne 4 portions

INGRÉDIENTS

Pour la sauce crémeuse aux poivrons grillés

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

1 oignon rouge, haché

1 gousse d’ail, hachée finement

5 ml (1 c. à thé) d’origan séché

5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé

1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de piments forts (facultatif)

180 ml (3/4 tasse) de bouillon de légumes

(ou de poulet)

1 pot de 500 ml de poivrons rouges rôtis, rincés et égouttés

180 ml (3/4 tasse) de fromage cottage

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

Pour les pâtes

454 g de pâtes courtes de type mezzi rigatoni

(ou une pâte courte de son choix)

Fromage pecorino romano, pour garnir

Basilic, frais et haché, pour la garniture

PRÉPARATION

Dans une grande poêle à feu moyen, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive en remuant régulièrement jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajouter l’ail, l’origan, le paprika fumé et les flocons de piments forts. Poursuivre la cuisson 2 minutes. Déglacer avec le bouillon de légumes. Poursuivre la cuisson 2 minutes. Dans le bol du mélangeur, verser la préparation aux oignons. Ajouter les poivrons rôtis, le fromage cottage et le sel. Broyer jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse. Réserver. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon le temps de cuisson indiqué sur l’emballage. Prélever 3/4 tasse (180 ml) d’eau de cuisson. Égoutter les pâtes et les remettre dans la casserole. Mélanger les pâtes avec la sauce crémeuse aux poivrons rôtis et avec l’eau de cuisson, au besoin. Garnir de fromage pecorino romano et de basilic frais.

Le truc Science et Fourchette

Le secret (pas si secret) est dans la sauce ! Le fromage cottage, en plus de bonifier le contenu en protéines, rend aussi la sauce ultrariche et onctueuse ! C’est un truc à découvrir qui deviendra un incontournable !