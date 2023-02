Prix imbattables pour les hauts de cuisse de poulet et le bœuf haché

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 16 au 22 février 2023

Il y a de bons rabais sur les pièces de viande cette semaine, que ce soit le rôti de palette désossé à 3,99 $/lb chez Metro, le filet de porc à 3,77 $/lb chez Super C ou même le paquet de bacon de 500 g à 3,88 $ chez Maxi (ça vaut la peine !). En plus de coupes de poulet ou de viandes hachées différentes selon la bannière. C’est génial tout ça... mais c’est un peu éparpillé n’est-ce pas ?

C’est une tendance qu’on peut observer depuis quelques années : les bons rabais sont de plus en plus séparés (et pas toujours équitablement) entre les épiceries. En d’autres mots, retrouver dans la même semaine une coupe de viande, un fruit ou un légume est en promotion dans la majorité des chaînes relève presque de l’exploit. C’était plus courant il y a quelques années. Et si on veut économiser sans devoir faire une tournée (encore faut-il avoir accès à plusieurs bannières), il faut utiliser tous les outils à notre disposition.

Regardez près de chez vous quels commerces appliquent une politique des « imbattables ». Il n’en reste pas une tonne... mais ils existent encore et peuvent vous sauver beaucoup de sous ! En fait, le commerçant s’engage à vous offrir un produit en promotion chez un compétiteur au même prix qu’un compétiteur quand on lui fournit la preuve dans la circulaire en passant à la caisse. Les conditions ? Elles varient selon les bannières et selon ce qui se trouve dans le rayon du commerce. Il faut que ce dernier ait le même produit (même marque et même format, sauf exception) et il peut y avoir un maximum pour un item (par exemple le prix est ajusté jusqu’à 4 items, ensuite on paie le prix du moment dans ledit commerce).

Si vous n’avez pas la chance d’avoir un de ces commerces à proximité, alors il faudra vous faire aller les méninges un peu... mais c’est possible de respecter votre menu, vos envies et votre budget même si vous n’avez pas accès à toutes les épiceries (et à tous les rabais) ! La clé ? Voir les recettes comme des dictées trouées et ne pas hésiter à user de substitutions quand vous n’avez pas tout à fait le bon ingrédient (ou même s’il vous en manque). Je vous donne quelques trucs avec les recettes de cette semaine. Vous verrez : c’est assez simple !

Le poulet aussi est à bas prix, qu’on parle des hauts de cuisses et des pilons de poulet à 1,87 $/lb chez Super C ou du poulet entier à 1,99 $/lb chez Metro. Pareil pour toutes les sortes de bœuf haché : l’extra-maigre à 3,88 $/lb chez Super C, le maigre à 9,88 $ pour 1,2 kg chez Maxi et le mi-maigre à 2,99 $/lb chez Metro et Provigo. C’est génial tout ça... mais c’est un peu éparpillé n’est-ce pas ?

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET MOUTARDE ET ÉRABLE, CHOUX DE BRUXELLES RÔTIS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Hans Laurendeau

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

2 c. à soupe de moutarde de Dijon

3 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à thé de sauce soya réduite en sel

1 c. à soupe de gingembre frais, haché finement

8 hauts de cuisses désossés, sans la peau (environ 1 1/4 lb)

4 tasses de choux de Bruxelles, coupés en deux

1 c. à soupe d’huile d’olive

sel et poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Dans le grand bol, fouetter les moutardes, le sirop d’érable, la sauce soya et le gingembre. Saler et poivrer. Ajouter les hauts de cuisses et bien mélanger. Mettre les hauts de cuisses sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin.

Mettre les choux de Bruxelles sur une autre plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Arroser de l’huile, saler et poivrer. Mélanger, puis étendre en une seule couche.

Mettre les deux plaques au four préchauffé à 400 °F et cuire environ 20 minutes ou jusqu’à ce que le jus qui s’écoule du poulet lorsqu’on le pique avec une fourchette soit clair et que les choux soient dorés (intervertir les plaques à la mi-cuisson).

BON À SAVOIR !

Prévoyez cuire environ 1⁄2 livre de poulet de plus, car il servira aussi au repas de salade ! D’ailleurs, parlant de poulet : à part les hauts de cuisses, les pilons sont au même prix chez Super C et le poulet entier à 1,99 $/lb chez Metro. Cette recette peut être réalisée avec la coupe de votre choix (y compris un poulet entier coupé en 6). Il suffit d’ajuster le temps de cuisson. On parle par exemple de 10-12 minutes de plus pour des hauts de cuisses avec os. En cas de doute, je me réfère toujours au tableau des temps de cuisson des Producteurs de poulet du Canada (disponible gratuitement en ligne).

MARDI

BOLS-REPAS TEX-MEX

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 7 min

INGRÉDIENTS

1 1/2 c. à soupe d’assaisonnement au chili

2 c. à thé de cumin moulu

2 c. à thé de poudre d’oignon

1 c. à thé de poudre d’ail

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poivre

1 lb de bœuf haché maigre

1 conserve de haricots noirs (540 ml), égouttés et rincés

4 tasses de laitue romaine, coupée en lanières

2 tomates, coupées en dés

1 poivron, coupé en tranches

1 avocat, coupé en tranches

1/2 tasse de cheddar, râpé

1 tasse de croustilles de maïs maison (ou du commerce), grossièrement broyées

1/2 tasse de crème sure (facultatif)

2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée (facultatif)

Croustilles de maïs maison

2 tortillas de maïs

1 c. à thé d’huile végétale

PRÉPARATION

Si vous préparez vos croustilles maison, à l’aide d’un pinceau, badigeonner les tortillas de maïs avec l’huile. Couper chaque tortilla en 8 pointes et les déposer sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Saler. Cuire au four préchauffé à 350 °F (180 °C) pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que les tortillas soient dorées. Laisser refroidir.

Entre-temps, dans un petit bol, mélanger l’assaisonnement au chili, le cumin, les poudres d’oignon et d’ail, le sel et le poivre. Dans un grand poêlon, cuire le bœuf haché à feu moyen-vif, en le défaisant à l’aide d’une cuillère de bois, pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait perdu sa teinte rosée. Dégraisser le poêlon, ajouter le mélange d’épices et les haricots noirs, et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes.

Répartir la laitue dans des bols. Couvrir de la garniture de bœuf haché, puis garnir des tomates, du poivron, de l’avocat et du cheddar. Servir les bols parsemés des croustilles de maïs et garnis de la crème sure et de la coriandre, si désiré.

BON À SAVOIR !

Cette semaine, on trouve toutes les sortes de bœuf haché au rabais : en plus du mi-maigre à 2,99 $/lb chez Provigo, l’extra-maigre est à 3,88 $/lb chez Super C et le maigre à 9,88 $ pour 1,2 kg chez Maxi. On utilise celui qui fait notre affaire. Il est plus gras que celui de la recette ? On l’égoutte plus. Il est moins gras ? On fait attention à ne pas le surcuire !

MERCREDI

CROQUETTES DE THON AU POIVRON

Recette tirée de Coup de pouce

PhotoTango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 8 min

INGRÉDIENTS

2 conserves de thon dans l’eau (170 g chacune), égoutté et émietté

1/2 poivron rouge, haché finement

1 oignon vert, haché finement

1 gousse d’ail, hachée finement

1 œuf, battu

1/4 tasse de yogourt grec nature

1/3 tasse de chapelure

2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée finement

2 c. à soupe d’huile végétale

quartier de citron (facultatif)

sel et poivre

Sauce crémeuse aux oignons verts

1/2 tasse de yogourt grec nature

2 oignons verts, hachés finement

1 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée

2 c. à thé d’huile d’olive

1 c. à thé de jus de citron

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger le thon, le poivron, l’oignon vert, l’ail, l’œuf, le yogourt, la chapelure et la coriandre. Saler et poivrer. Avec les mains mouillées, façonner la préparation en 8 croquettes de 1 cm d’épaisseur, environ 1/4 t à la fois.

Dans un plus petit bol, mélanger le yogourt, les oignons verts, la coriandre, l’huile d’olive et le jus de citron pour la sauce. Saler et poivrer.

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les croquettes et cuire de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées de chaque côté (les retourner à mi-cuisson). Servir les croquettes avec la sauce crémeuse et les quartiers de citron, si désiré.

JEUDI

TACOS VÉGÉS DE LAITUE ROMAINE

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

1/2 oignon, haché

1 poivron, haché

2 gousses d’ail, hachées

1 boîte de maïs en grains (540 ml)

1 boîte de lentilles vertes (540 ml), rincées et égouttées

1 1/2 tasse de sauce tomate maison ou du commerce

2 c. à thé de poudre de chili

2 c. à thé de cumin moulu

4 gouttes de sauce Tabasco

2 tomates, épépinées et coupées en dés

jus de 1 lime

8 feuilles de laitue romaine

1 1/2 tasse de cheddar fort ou de fromage végane, râpé

sel et poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Faire chauffer l’huile d’olive dans un poêlon à feu moyen fort. Faire tomber l’oignon, le poivron et l’ail. Ajouter les épices et cuire 1 minute.

Incorporer les lentilles, le maïs, la sauce tomate et le tabasco. Saler et poivrer.

Laisser mijoter une quinzaine de minutes à feu doux.

Mélanger les dés de tomates avec le jus de lime. Réserver.

Garnir chaque feuille de laitue du mélange de lentilles et ajouter les tomates à la lime et du fromage cheddar (ou végane) sur chacun d’eux.

VENDREDI

SALADE DE POULET À L’ESTRAGON DANS UN BOL

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 8 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

4 tortillas moyennes

2 poitrines de poulet, taillées en lanières

5 tasses de mesclun

2 poivrons, émincés

2 gros oignons verts, hachés

1/3 tasse de yogourt nature

sel

huile d’olive

mayonnaise

estragon séché

vinaigre au choix

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375 °F. Déposer les tortillas dans des contenants ronds allant au four (moules à gâteau, chaudrons, plats en céramique, etc.). Appuyer au fond pour qu’elles en épousent un peu la forme. Cuire au four 8 à 10 minutes.

Durant ce temps, saler les lanières de poulet et les faire revenir dans un poêlon chauffé à feu moyen-élevé, dans un peu d’huile. Réserver lorsqu’elles sont cuites.

Mélanger le yogourt avec le volume équivalent de mayonnaise. Ajouter l’estragon séché, au goût, puis saler.

Dans un bol, mélanger le mesclun avec un peu d’huile d’olive et une touche de vinaigre au choix.

Une fois les tortillas refroidies, y déposer le mesclun, les lanières de poulet, la mayonnaise à l’estragon, les poivrons et les oignons verts.

BON À SAVOIR !

S’il vous restait du poulet du repas de plaque de lundi, vous pourrez sauter la deuxième étape. Pas de mesclun ? Un peu comme pour le poulet et le bœuf, ça se substitue ! De la mesclun, c’est de la verdure. Il vous reste de la romaine des repas de bols tex-mex et des tacos ? Allez-y avec ça ! Sinon, on y va avec ce que l’on trouve en épicerie et qui vous convient : roquette, épinards, mélange printanier ou n’importe quelle laitue (la laitue iceberg est d’ailleurs à 1,50 $ chez Super C cette semaine).

LUNCH

WRAPS AU THON

Recette tirée de Recettes du Québec

Photo Adobe Stock

Portions : 2

Préparation : 10 min

INGRÉDIENTS

2 grandes tortillas

1 conserve de thon émietté dans l’eau (170 g)

1 c. à soupe d’oignon, haché finement

1/4 tasse poivron, haché

1/4 tasse céleri, haché

1 petite tomate, hachée

1/4 tasse fromage cheddar ou mozzarella râpé

1 c. à soupe mayonnaise

1 c. à soupe de yogourt nature

sel et poivre

PRÉPARATION

Hacher finement les légumes.

Mélanger tous les ingrédients, étendre sur les tortillas, rouler et déguster.

BON À SAVOIR !

Il vous reste de la laitue, de l’avocat ou d’autres légumes un peu fatigués à passer ? N’hésitez pas à les ajouter dans vos wraps !

DESSERT

POUDING À L’AVOCAT, AU CHOCOLAT ET AUX NOISETTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Réfrigération : 20 min

INGRÉDIENTS

2 avocats

1/4 tasse de beurre de noisette

1/4 tasse de sirop d’érable

3 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucrée

3 cuillères à soupe de lait d’amande

PRÉPARATION