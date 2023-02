Salmonellose: une épidémie évitée de justesse

Une épidémie mondiale de salmonellose a été évitée de justesse en avril dernier grâce à un rappel efficace de l’usine belge de Ferrero, dont les produits Kinder avaient été infectés par la bactérie.

«Sans une action claire et coordonnée dans toute l'Europe et au-delà, des milliers d'enfants supplémentaires auraient pu tomber malades et beaucoup seraient peut-être morts», a salué Johanna Takkinen, spécialiste des maladies au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), selon ce qu’a rapporté un média belge.

En avril dernier, plus d’une centaine de cas de Salmonellose avait été répertoriée dans différents pays de l’Europe, dont 128 cas en Grande-Bretagne, suite à la consommation de produits Ferrero, dont différents œufs surprises Kinder.

Des alertes avaient alors été lancées dans 130 pays, permettant aux autorités de retracer la provenance des salmonelles depuis l’usine Ferrero en Belgique, a poursuivi le média belge.

En septembre dernier, l’usine a finalement reçu l’autorisation de rouvrir ses portes à nouveau, après s’être fait retirer son permis par l’Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) à la suite de l’évènement.

Heureusement, ce qui aurait pu devenir une «épidémie mondiale», selon l'experte de l'ECDC, a été évité grâce à la collaboration interdisciplinaire entre microbiologistes, épidémiologistes et experts en sécurité alimentaire.