Ministère des Transports: subventions annoncées puis annulées pour trois municipalités

Un communiqué du gouvernement avec des informations erronées a provoqué de fausses joies à trois municipalités qui croyaient bien avoir obtenu des subventions du ministère des Transports. Toutefois, elles ne toucheront finalement pas un sou et devront attendre au prochain tour.

Lundi dernier, le bureau de la députée locale a fait parvenir un communiqué de presse aux médias qui avait pour titre : Amélie Dionne annonce plus de 3,3 M$ dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques).

Dans la publication, on pouvait ainsi lire que les municipalités de Notre-Dame-des-Neiges (854 493 $), Sainte-Françoise (1 783 129 $), Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (515 959 $) et Cacouna (231 656 $) touchaient des subventions pour l’amélioration et le maintien du réseau routier.

Or, jeudi, soit trois jours plus tard, les médias recevaient un erratum mentionnant que, finalement, seule la municipalité de Sainte-Françoise, dans Les Basques allait recevoir une somme de près de 1,8 M$.

Les maires des trois autres municipalités avaient été rejoints mardi soir pour les mettre au parfum de la mauvaise nouvelle.

Des subventions attendues

Photo fournie par Josée Ouellet Josée Ouellet

Mairesse

Le maire de Notre-Dame-des-Neiges Jean-Marie Dugas admet que cette fausse alerte « fait mal au cœur » puisque la municipalité attend cette subvention depuis plus de trois ans.

Son directeur général l’a même félicité quand la nouvelle est sortie dans les médias régionaux. « Mardi, le DG m’a appelé et m’a dit : ‘‘tu es un cachotier, tu ne nous avais pas avisés qu’on avait eu la subvention’’, raconte M. Dugas. Je lui ai dit que je ne le savais pas, mais que j’étais très heureux d’enfin obtenir le montant désiré. »

Celui-ci ajoute que la petite municipalité devra sortir environ 400 000 $ pour réparer temporairement les nids-de-poule de cette route devenue dangereuse. Avec la subvention du gouvernement, il aurait pu refaire l’asphaltage complet du tronçon.

« C’est un beau cafouillage »

Même discours pour la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Josée Ouellet qui a expliqué que l’ancien maire de la municipalité lui a téléphoné pour la féliciter puisque la subvention est attendue depuis plusieurs années.

« C’est un beau cafouillage et c’est dommage pour les citoyens du lac Saint-François qui ont vu passer la nouvelle et qui étaient très heureux », admet-elle.

Au bureau de la ministre Geneviève Guilbault, on a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de manipulation qu’on a comparée à une manœuvre de « copier-coller ». On a tenu à préciser que la députée Amélie Dionne n’avait rien à voir avec la bourde qui s’est produite au ministère des Transports.